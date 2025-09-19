به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آئین باشکوه «مسجدمحور وحدت، سنگر مقاومت اتحاد مقدس» صبح جمعه در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد و در آن مسجد به‌عنوان محور انسجام اجتماعی و پایداری ملی معرفی شد.

در این همایش که با حضور گسترده مردم، علما، خانواده‌های معظم شهدا، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان سپاه و مسئولان استانی همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، مسجد را مدرسه ایمان، سنگر مقاومت و نماد انسجام ملی خواند.

وی با اشاره به تجربه‌های دفاع مقدس و مقاومت‌های منطقه‌ای، ثبات، استقامت و صبر را سه رکن اصلی مقاومت دانست و گفت: دشمنان با بهره‌گیری از جنگ روانی، فشار اقتصادی و تهاجم فرهنگی به دنبال تضعیف همبستگی اجتماعی هستند، اما سرمایه پایدار ملت ایران ایمان، ولایت‌پذیری و نقش‌آفرینی مساجد است.

خاتمی با هشدار نسبت به ۱۲ عامل تضعیف‌کننده مقاومت همچون ناامیدی، اختلاف‌افکنی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی، تأکید کرد: مساجد باید به کارکردهای اصیل خود در مدیریت محله، حل مسائل اجتماعی و تربیت نیروهای مؤمن و جهادی بازگردند.

این مراسم با حضور آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، و سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان برگزار شد و در پایان شرکت‌کنندگان با آرمان‌های شهدا تجدید میثا ق کردند.