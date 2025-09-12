  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

۱۷۰۰ پروژه ناتمام در استان مازندران وجود دارد

سوادکوه - استاندار مازندران از تکمیل هزار پروژه نیمه کاره تا استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۷۰۰ پروژه ناتمام وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی پیش از ظهر جمعه در مراسم پانزدهمین سالگرد آیت‌الله سید موسی صالحی در صحن امام‌زاده عبدالحق زیراب با اشاره به مواهب خدادادی استان، گفت: مازندران در حوزه فناوری‌های نوین عقب است و نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست.

وی ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل ناترازی انرژی و مشکلات حمل و نقل، تأکید کرد که این مسائل ارثی بوده و اکنون پاسخگو هستند.

درباره پل پلسفید، یونسی اعلام کرد: دو پیمانکار از سمت شمال و جنوب مشغول فعالیت برای رفع ترافیک هستند.

استاندار مازندران با اشاره به ۲۷۰۰ پروژه ناتمام در زمان آغاز مسئولیت خود، اظهار داشت: بیش از هزار پروژه تکمیل شده و چند صد پروژه جدید نیز با همکاری نمایندگان مجلس آغاز شده است.

وی زیرساخت استان را پایین‌تر از میانگین کشوری دانست و مهم‌ترین چالش را مسئله پسماند، آب و برق برشمرد.

یونسی از برنامه‌ریزی برای احداث کارخانه زباله‌سوز در قائم‌شهر و ادامه اقدامات فاضلاب از شرق به غرب استان خبر داد و تصریح کرد: در زمینه برق، امسال ۲۰۷ مگاوات و تا خرداد سال آینده ۷۰۰ مگاوات دیگر به شبکه وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه توجه ویژه‌ای به مناطق محروم استان مانند سوادکوه و اطراف ساری صورت می‌گیرد، بر لزوم حل معیشت مردم و فرهنگ‌سازی در زمینه عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: حل مشکلات معیشتی زمینه ارتقای فرهنگ را فراهم می‌کند و نظارت بر عهده مردم است.

