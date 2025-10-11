  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

یونسی: نوسازی ناوگان عمومی در مازندران شروع شده است

یونسی: نوسازی ناوگان عمومی در مازندران شروع شده است

ساری - استاندار مازندران گفت: نوسازی ناوگان عمومی، ترمیم و بازسازی ماشین‌ها شروع شده و اولین ماشین‌های بازسازی شده پیش از زمستان در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان ضمن تقدیر از همکاری‌های مثبت مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس، بر لزوم استمرار نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد که همگرایی بین مسئولین اجرایی استان، نمایندگان مجلس و دادگستری موجب تسهیل در اجرای برنامه‌های مدیریتی و بهبود معیشت مردم شده است.

یونسی در این جلسه با بیان اینکه نظارت دقیق بر کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر به‌خوبی انجام شده، از فرمانداران، مدیران کل و معاونت‌های محترم استان که در این راستا تلاش کرده‌اند، تشکر کرد و خواستار ادامه این روند شد.

وی گفت: ما نمی‌خواهیم که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سطح استان ادامه یابد و خط قرمز ما در این زمینه حفظ کرامت اقتصادی مردم است.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و نظارت در مدیریت اقتصادی، اضافه کرد: «همه ما مسئول هستیم تا برنامه‌های اقتصادی‌مان به‌گونه‌ای باشد که مردم در زندگی روزمره خود تأثیرات مثبت آن را لمس کنند. نظارت درست و شفاف بر بازار، باعث می‌شود که مردم به مسئولین اعتماد کنند و معیشت آن‌ها به‌طور واقعی بهبود یابد.

وی همچنین در خصوص پروژه‌های عمرانی استان گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام باید به اتمام برسند و تنها در صورت فوریت پروژه‌های جدید شروع شوند. ما مصمم هستیم که پروژه‌هایی که ۱۵ تا ۲۰ سال در دست اجرا هستند، به سرانجام برسانیم تا مردم نتیجه ملموسی از تلاش‌ها ببینند.

یونسی افزود: در بخش نوسازی ناوگان عمومی نیز، ترمیم و بازسازی ماشین‌ها شروع شده است و اولین ماشین‌های بازسازی شده پیش از زمستان در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

استاندار مازندران ضمن قدردانی از هم‌افزایی خوب میان مسئولین استان، نمایندگان مجلس و دادگستری، بر اهمیت نظارت مستمر و تلاش برای حفظ سرمایه اجتماعی مردم تأکید کرد و از تمامی مدیران و فرمانداران خواست که به همکاری نزدیک‌تر ادامه دهند.

کد خبر 6618900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها