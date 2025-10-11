یونسی: نوسازی ناوگان عمومی در مازندران شروع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان ضمن تقدیر از همکاری‌های مثبت مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس، بر لزوم استمرار نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد که همگرایی بین مسئولین اجرایی استان، نمایندگان مجلس و دادگستری موجب تسهیل در اجرای برنامه‌های مدیریتی و بهبود معیشت مردم شده است.

یونسی در این جلسه با بیان اینکه نظارت دقیق بر کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر به‌خوبی انجام شده، از فرمانداران، مدیران کل و معاونت‌های محترم استان که در این راستا تلاش کرده‌اند، تشکر کرد و خواستار ادامه این روند شد.

وی گفت: ما نمی‌خواهیم که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سطح استان ادامه یابد و خط قرمز ما در این زمینه حفظ کرامت اقتصادی مردم است.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و نظارت در مدیریت اقتصادی، اضافه کرد: «همه ما مسئول هستیم تا برنامه‌های اقتصادی‌مان به‌گونه‌ای باشد که مردم در زندگی روزمره خود تأثیرات مثبت آن را لمس کنند. نظارت درست و شفاف بر بازار، باعث می‌شود که مردم به مسئولین اعتماد کنند و معیشت آن‌ها به‌طور واقعی بهبود یابد.

وی همچنین در خصوص پروژه‌های عمرانی استان گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام باید به اتمام برسند و تنها در صورت فوریت پروژه‌های جدید شروع شوند. ما مصمم هستیم که پروژه‌هایی که ۱۵ تا ۲۰ سال در دست اجرا هستند، به سرانجام برسانیم تا مردم نتیجه ملموسی از تلاش‌ها ببینند.

یونسی افزود: در بخش نوسازی ناوگان عمومی نیز، ترمیم و بازسازی ماشین‌ها شروع شده است و اولین ماشین‌های بازسازی شده پیش از زمستان در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

استاندار مازندران ضمن قدردانی از هم‌افزایی خوب میان مسئولین استان، نمایندگان مجلس و دادگستری، بر اهمیت نظارت مستمر و تلاش برای حفظ سرمایه اجتماعی مردم تأکید کرد و از تمامی مدیران و فرمانداران خواست که به همکاری نزدیک‌تر ادامه دهند.