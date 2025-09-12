به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح جمعه در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس عشایری اظهار کرد: مدارس سنگر علم و بصیرت و خانه ملی است. سنگر امنی در برابر جنگ نرم دشمن که خاطرات ارزشمندی را در ذهن‌ها ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با آموزش‌وپرورش و بسیج عشایری برای هماهنگی زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس عشایری استان، افزود: پیوند مدارس و مساجد ضروری است و مدارس مکمل مساجد در تربیت نسل آگاه و متعهد هستند و باید این جایگاه حفظ و

تقویت شود.

مدیرکل امور عشایر استان همچنین از برگزاری نشست هماهنگی با حضور سرهنگ بری، مسئول بسیج عشایری استان، فیروز جدید، رئیس آموزش و پرورش عشایری و مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد با برنامه‌ریزی دقیق، زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس عشایری به شکلی منسجم و فعال برگزار شود.

پیرجاهد بر ضرورت حضور پررنگ دستگاه‌های مرتبط در این آئین تأکید کرد و افزود: این هماهنگی‌ها نمادی از توجه به آموزش و تربیت در جامعه عشایری و تقویت روحیه ملی در میان فرزندان این سرزمین است.