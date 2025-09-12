برگزاری محفل باشکوه انس با قرآن در کوچکسرا

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه) در استان مازندران، محفل انس با قرآن کریم؛ مصادف با شام ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با مشارکت پرشور عموم مردم قرآن دوست و جامعه قرآنی مازندران، در قائم شهر، مسجد جامع کوچکسرا برگزار شد.

در این محفل سه ساعته که با شور خاص و تشویق حاضران همراه بود، سیدمحمد حسینی پور و امیرحسین رحمتی از قاریان بین المللی جوان، روح الله حیدری از قاریان پیشکسوت استان مازندران و تعدادی از اعضای تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه) شامل: علی ارجمندی، طه عسگر نژاد، امیرعلی خیری و عرشیا حسین زاده به تلاوت پرداختند و گروه همسرایی قرآنیان اُسوه هم یک قطعه تواشیح را با تک‌خوانی میلاد کریمی در مدح پیامبر اسلام (ص) اجرا کرد.

سخنرانی آیت الله معلمی؛ امام جمعه قائم شهر و نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری، محمدتقی میرزاجانی؛ معاون شورای عالی قرآن و مدیرعامل بنیاد قرآنیان اُسوه و علی کشوری؛ نماینده مازندران در مجلس شورای اسلامی و فرزند شهید احمد کشوری از شهدای پرافتخار دفاع مقدس، از دیگر برنامه‌های این محفل نورانی بود.

این محفل به همت جامعه قرآنی و نهادهای قرآنی مازندران و شهرستان قائمشهر با همکاری شورای عالی قرآن و بنیاد قرآنیان اُسوه برگزار شد.

سومین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه) که از ١٣ شهریور در تهران آغاز شد، تا ٢٣ شهریورماه در شهر زیراب از توابع شهرستان سوادکوه استان مازندران ادامه خواهد داشت.