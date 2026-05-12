برگزاری مجازی ششمین دوره آموزش تخصصی تیم ملی قاریان نوجوان اسوه

برگزاری ششمین دوره تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم(اُسوه) به صورت مجازی
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از بنیاد قرآنیان اُسوه، برنامههای این دوره شامل آموزش های تخصصی قرائت و برنامههای پرورشی خواهد بود.
اساتید این دو بخش عبارت اند از: سعید رحمانی، علیاکبر کاظمی، سعید حاجیان، محمدامیر کسمائی، سیدمحمد حسینیپور و حجج اسلام مجید صادقی، حسین صفاری و مهدی اخوان. افزون بر این، دو جلسه ویژه با حضور مسعود نوری با موضوع «روانشناسی تلاوت» و حجتالاسلام مهدی مشکیباف مقدم با موضوع دستاوردهای جنگ رمضان در دستور کار قرار دارد.
شایان ذکر است؛ تیم ملی قاریان نوجوان قرآنکریم(اُسوه)، توسط بنیاد قرآنیان اُسوه و تحت اشراف شورای عالی قرآن فعالیت میکند.
اسامی اعضای فعلی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم(اُسوه) از این قرار است:
گروه عصر:
صالح احمدی(مرکزی)، مهدی اکبری(قم)، علی ارجمندی(خراسان رضوی)، محمدجواد توکلی(اصفهان)، محمدحسین جمیاری(لرستان)، هادی سخندان(آذربایجان شرقی)،
امیرحسین فلاح تفتی(یزد)، محمدطاها کاظمی(بوشهر)، محمدامین کهن(خراسان رضوی)، سید علیرضا مولایی(اردبیل)، امیررضا مهرداد(قزوین) و محمدعارف میرجلیلی(یزد)
گروه نصر:
حسین خورشیدوند(لرستان)، محمدمهدی جعفری(قم)، امیرعلی خیری(تهران)، علی دولتآبادی(گلستان)، امیرحسین سرلک(تهران)، محمد احسان طیبعلی(قم)، طاها عسگرنژاد(مازندران)، محمدحسین عظیمی(مازندران)، مهیار قاسمی(البرز)، سید حامد باهوش(خراسان رضوی)،
صالح قدیمی(تهران)، امیرطه قهرمانپور و محمدحسین قهرمانپور(اردبیل)، علی هاشمی(بوشهر)، ابوالفضل هوشیارمقدم(خراسان جنوبی) و امیرعلی مهرداد(قزوین)
