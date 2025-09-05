وحدت سپری نفوذناپذیر برای ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: مسئله وحدت نباید تنها در حد یک مفهوم نظری باقی بماند؛ بلکه باید به عرصه عمل وارد شود. اگر بحران غزه که امروز جهان را در برابر ستمگری غرب بیدار کرده و میلیون‌ها نفر را به خیابان‌های شهرهای اروپایی کشانده نتواند مسلمانان را به عرصه بیداری و وحدت عملی سوق دهد، پس چه رویدادی می‌تواند چنین کند؟

امام جمعه دلگان افزود: اکنون که مسئله فلسطین به نماد جهانی مبارزه با ظلم و مقاومت تبدیل شده، باید این فرصت تاریخی را غنیمت شمرد و از این حرکت جمعی برای تقویت انسجام و همکاری میان مسلمانان بهره برد. این بحران، زنگ بیداری است برای همه ما تا به جای تکیه بر اختلافات، بر محور همبستگی و وحدت گرد هم آییم و در جهت تحقق اهداف مشترک امت اسلامی گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، شایسته است به بیانات راهبردی مقام معظم رهبری در سالروز شهادت امام رضا (ع) درباره «اتحاد مقدس» اشاره شود که خطاب به گویندگان، نویسندگان، محققان و فعالان فضای مجازی فرمودند: «حفظ این اتحاد مقدس، وظیفه‌ای همگانی است.»

حجت‌الاسلام بامری گفت: آنچه رهبر انقلاب از اتحاد مقدس بیان کردند، روایتی از گذشته تا اکنون و بازتابی از عینیت و میدان عمل است. این اتحاد، در طول چهل سال گذشته همواره وجود داشته، اما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به اوج خود رسید و معجزه آفرید. این اتحاد، سپر پولادینی از عزم‌ها و اراده‌ها ساخت و در برابر بمباران‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای، سخت و نرم دشمنان ایستاد و از ایران عزیز محافظت کرد.

وی اظهار داشت: اتحاد مقدس ایرانیان، به مثابه سرمایه‌ای الهی و ملی، کلید دستیابی به آینده‌ای درخشان و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است. حفظ و تقویت این اتحاد، نیازمند هوشیاری همگانی، جهاد خدمت‌رسانی مسئولان و حضور فعال آحاد مردم در عرصه‌های مختلف است. این اتحاد، نعمتی الهی است که باید با سپاس‌گزاری پاسداری شود.

امام جمعه دلگان ابراز داشت: اتحاد مقدس، نگین درخشان انقلاب اسلامی و سلاحی غیرقابل نفوذ برای ملت ایران است. حفظ این سرمایه عظیم، وظیفه‌ای همگانی است. بیایید با کنار گذاشتن اختلافات جزئی و تمرکز بر اهداف بزرگ، این میراث گران‌بها را پاس بداریم.