به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، اظهار کرد: تکبر و خودبرتربینی بدترین صفت اخلاقی است و از همین ویژگی بود که شیطان رانده شد و امروز نیز برخی کشورها با حق وتو و سلطه‌جویی‌های مختلف، خود را برتر از دیگران می‌دانند.

وی افزود: قرآن کریم مؤمنان را به مقاتله با مستکبران فراخوانده و جبهه مقاومت نماد این ایستادگی است؛ در مقابل، برخی کشورهای اسلامی با تسلیم شدن در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی عزت خود را از دست داده‌اند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تجربه ۴۶ سال انقلاب گفت: مذاکره با آمریکا و اعتماد به آن نتیجه‌ای جز خیانت ندارد؛ نمونه آن خیانت در ماجرای آتش‌بس با حزب‌الله و همچنین دام‌گذاری علیه رهبران حماس در قطر بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از خطبه‌ها به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مسئولان باید روایتگر عزت ملت باشند و همه توان خود را صرف حل مشکلات معیشتی مردم کنند.

به گفته وی، ذخیره‌سازی انرژی برای زمستان، نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و پاسخگویی دقیق به مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان است.