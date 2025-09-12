افزایش قیمت کالاها در ایلام ناشی از ضعف مدیریت و عدم نظارت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رئیسجمهور و هیئت دولت، بر ضرورت مدیریت بازار و توجه به معیشت مردم تأکید کرد؛ افزود: بازار باید بهگونهای مدیریت شود که مردم احساس بیثباتی و رهاشدگی نکنند.
وی با انتقاد از تفاوت قیمت کالاها در استان ایلام نسبت به استانهای همجوار، این اختلاف را ناشی از ضعف مدیریت، نبود نظارت کافی، نقش دلالها و کمتوجهی برخی فروشندگان دانست.
امام جمعه ایلام با اشاره به جریمه یکی از خودروسازان کشور به دلیل افزایش قیمت خودرو، این اقدام را نمونهای از تأثیر نظارت مؤثر عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سران حماس در قطر، خواستار قطع روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی با این رژیم شد و تأکید کرد که وحدت اسلامی تنها راه مقابله با رژیم جنایتکار صهیونیستی است.
وی گفت: این رژیم حتی به کشوری مانند قطر که نقش میانجیگر صلح را ایفا میکرد، حمله کرده و این اقدام نقض آشکار قوانین بینالملل است.
وی با انتقاد از وابستگی برخی کشورهای اسلامی به آمریکا، اظهار داشت: که پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه بازدارنده نیستند و نمونه آن پایگاه العدید در قطر است که نتوانست مانع حمله اسرائیل شود.
امام جمعه ایلام با مقایسه واکنش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی منطقه به حملات اخیر، گفت: ایران با اتکا به توان داخلی و مدیریت ولایت فقیه، پاسخ کوبندهای به حملات داد، در حالی که کشورهای ثروتمند عربی واکنش ضعیفی نشان دادند.
وی تأکید کرد: که هزینههای میلیاردی برای خرید تسلیحات و پایگاههای نظامی آمریکا بازدارنده نیست و حتی اهدای هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری قطر به ترامپ نیز موجب تمسخر آنان شد. امام جمعه ایلام همچنین به ترور یکی از تحلیلگران محافظهکار نزدیک به ترامپ در آمریکا اشاره کرد و آن را نشانهای از ناامنی داخلی و پیامد دسترسی گسترده مردم به سلاح دانست.
حجتالاسلام کریمیتبار با اشاره به تحلیل چارلی کرک، از چهرههای محافظهکار آمریکایی، گفت: ایران بزرگترین، قویترین و پیچیدهترین دشمنی است که آمریکا تاکنون با آن روبرو شده و ورود به جنگ با ایران به معنای فرو رفتن در بدترین باتلاق خاورمیانه است.
وی افزود: که آمریکا در شرایط فعلی توان تحمل جنگ دیگری را ندارد، اقتصادش آسیبپذیر شده، دلارزدایی در حال افزایش است، ذخایر نظامیاش در اوکراین مصرف شده و با ظهور چین نیز مواجه است.
امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به مذاکرات اخیر وزیر امور خارجه ایران با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصر، این مذاکرات را شمشیر دو لبه دانست و گفت: آژانس و حامیان آن سابقه جاسوسی و پیمانشکنی دارند. و نباید اجازه داد پس از دریافت اطلاعات، مراکز هستهای کشور مجدداً مورد حمله قرار گیرد.
حجتالاسلام کریمیتبار با اشاره به روز ملی سینما، گفت: مقام معظم رهبری فرمودهاند هر جامعهای که نتواند اندیشه خود را به زبان هنر بیان کند، اعتقادات و ارزشهایش در جریده عالم ثبت نخواهد شد.
وی با انتقاد از نبود سینما در استان ایلام طی ۱۲ سال گذشته، خواستار تأسیس سینما در مرکز استان شد و تأکید کرد که حماسههای دفاع مقدس باید با زبان هنر ثبت و ماندگار شوند.
