امام جمعه کاشان:دشمن به دنبال فرسودگی درونی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلی بقیه‌الله‌الاعظم (عج) اظهار کرد: پس از ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش دارد با ایجاد فضای مبهم و اضطراب‌آلود، کشور را دچار فرسایش درونی کند.

وی با اشاره به استفاده دشمن از ابزار رسانه برای القای ناامنی خاطرنشان کرد: طرح این گزاره که «جنگ در آستانه وقوع است» یکی از اهداف جنگ روانی دشمن است که بدون نیاز به ورود به میدان، هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.

امام‌جمعه کاشان افزود: ترویج شعار «نه جنگ، نه صلح» نیز از دیگر حربه‌های دشمن است، چراکه موجب رها شدن پروژه‌های بزرگ ملی، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و رکود در کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رصد دقیق عرصه جهاد و هشدار در برابر رخنه دشمنان، تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید همواره توان دفاعی و روحیه تهاجمی خود را حفظ کرده و رسانه‌ها قدرت ملی و اقتصادی ایران را برجسته‌سازی کنند.

وی با اشاره به اعتراف یکی از مشاوران پیشین دفاع موشکی آمریکا مبنی بر خسارت‌های سنگین ایران به شهرهای اسرائیل در جنگ اخیر، گفت: همان‌گونه که تجربه نشان داده، ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است اما در صورت هرگونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی، پاسخ قاطع داده خواهد شد.

امام‌جمعه کاشان در ادامه خاطرنشان کرد: حوادث اخیر منطقه از جمله ماجرای قطر ثابت کرد که آمریکا و اسرائیل هم‌پیمانانی هستند که هیچ پایبندی به قوانین بین‌المللی ندارند.

وی با نقل قولی از هنری کسینجر یادآور شد: «دشمن آمریکا بودن خطرناک است، اما دوست آمریکا بودن خطرناک‌تر» و اعتماد به بیگانگان برای ایجاد امنیت خطایی راهبردی به شمار می‌رود.