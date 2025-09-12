آغاز مجدد پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دزفول با اولویت بافت قدیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده پیش از ظهر امروز جمعه در جلسه هماهنگی با مدیران دستگاه‌های مختلف دزفول در راستای از سرگیری پروژه جمع آوری شبکه فاضلاب شهر دزفول که با حضور معاونت بهره برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خوزستان در سالن جلسات آبفا منطقه دزفول برگزار شد، اظهار کرد: در این راستا ساماندهی شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق بافت قدیم دزفول در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مشترک با وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری دزفول در حوزه بهسازی معابر و مبلمان شهری بافت قدیم، افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجرای تأسیسات فاضلابی باید در اولویت قرار گیرد تا سایر اقدامات عمرانی در بافت قدیم به‌صورت اصولی انجام شوند.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در ادامه، تأمین اعتبارات اولیه این پروژه را شامل یک اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی و یک اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی از طریق ماده ۵۶ تومان عنوان کرد و گفت: اعتبارات لازم برای تکمیل شبکه فاضلاب در حال انجام است و این طرح با اولویت بافت قدیم دزفول اجرا خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه گردشگری داشته باشد، تصریح کرد: برای بازسازی و تکمیل شبکه فاضلاب بافت قدیم دزفول، مبلغ ۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

پاپی زاده یادآور شد: تاکنون حدود ۴۵ درصد از پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر دزفول اجرا شده، و با توجه به توسعه مناطقی همچون مهرشهر و زیباشهر توجه به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی بیان کرد: در قالب این طرح با پیگیری‌های انجام شده ۲۰ کیلومتر لوله پلی اتیلن جهت تعویض شبکه آب شرب بافت قدیم دزفول از لوله‌های آزبست به پلی‌اتیلن تأمین و مقرر شده به‌طور همزمان ۲۰ کیلومتر شبکه فاضلاب نیز در این منطقه اجرا شود.