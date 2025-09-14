اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در ۲ سایت مسکن ملی مهرشهر دزفول

مهدی ظاهر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت ۲۱۶ واحدی مسکن ملی مهرشهر-آزادگان دزفول به متراژ ۵۰۰ متر اجرا شده است.

وی افزود: انشعابات فاضلاب سایت ۲۱۶ واحدی نیز به طور کامل نصب شده است.

معاونت بهره برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خوزستان همچنین از اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت ۸-۴ مسکن ملی مهرشهر خبر داد و عنوان کرد: در راستای اجرای این پروژه نیز ۳۰۰ متر شبکه گذاری به قطر ۲۵۰ میلیمتر انجام شده است.

ظاهر زاده اعتبار صرف شده برای اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در این دو سایت را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: به طور کلی پروژه مسکن ملی کوی مهرشهر دارای پنج سایت است که در حال ساخت هستند.

وی با اشاره به بازدید از سایت ۹-۳ مسکن ملی مهرشهر در روز جمعه گذشته نیز بیان کرد: اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب این سایت یکی از مصوبات مهم کمیته مسکن ملی استان و اولویت فرمانداری شهرستان دزفول است تا با اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب مابقی مراحل ساخت این سایت نیز اجرایی شود.

معاونت بهره برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: این بازدید به منظور برنامه ریزی برای اجرای پروژه شبکه گذاری فاضلاب در این سایت بوده که به‌زودی با تعیین پیمانکار، عملیات شبکه گذاری فاضلاب این سایت نیز اجرایی خواهد شد.