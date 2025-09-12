به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین حسین جهانگیری در خطبههای این هفته نمازجمعه با اشاره به نامگذاری ۲۵ شهریور بهعنوان «روز خرما»، از بیتوجهی به ظرفیتهای اقتصادی این محصول در استان هرمزگان ابراز تأسف کرد.
وی گفت: خرما، این حلوای طبیعی، در درمان بسیاری از بیماریها توصیه شده است، اما متأسفانه در برخی مناطق مورد بیمهری قرار گرفته است. باید سیاستگذاریها بهگونهای باشد که مردم قدر این نعمت را بیشتر بدانند و از ظرفیتهای اقتصادی آن بهرهبرداری کنند.
امامجمعه بستک با ذکر تجربهای از بازار خرمای ایران در کشور روسیه، بر لزوم برداشت صحیح، بستهبندی مناسب و عرضه اصولی خرما تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان محلی و ملی به این محصول راهبردی شد.
وی خاطرنشان کرد: خرما نهتنها یک خوراکی سالم و مفید است، بلکه میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی، ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند، به شرط آنکه نگاه مسئولان به این محصول، راهبردی و علمی باشد.
جهانگیری در ادامه خطبهها، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و برگزاری جشن عاطفهها، از مردم و خیرین خواست تا در حد توان به دانشآموزان نیازمند کمک کنند و تأکید کرد: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند. این کمکها سرمایهگذاری در آینده کشور است.
وی خطبهها را با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، عزت و عظمت ایران اسلامی، و توفیق خدمتگزاران این مرز و بوم به پایان رساند.
