هشدار امام جمعه خمیر نسبت به نفوذ سیاسی غیررسمی در مدیریت محلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شعیب صالحی در خطبههای نمازجمعه این هفته، با اشاره به روز ملی خرما، از آن بهعنوان یکی از کهنترین ظرفیتهای تمدنی و اقتصادی ایران یاد کرد.
خرما محصولی راهبردی با ظرفیت اشتغالزایی بالا
وی اظهار کرد: شهرستان خمیر با تولید خرماهایی نظیر «خنیزی» از مزیت نسبی بالایی در این حوزه برخوردار است و میتوان با بهرهگیری از ظرفیت صنایع وابسته، زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه را فراهم ساخت.
صالحی همچنین از تجربه موفق روستای رودبار در ایجاد دهکده اقتصادی مبتنی بر خرما یاد کرد و گفت: هیچ بیکاری در این روستا وجود ندارد؛ این الگو باید در کل شهرستان توسعه یابد.
شعر و ادب، سرمایه نرم فرهنگی منطقه
امام جمعه بندر خمیر با گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی، تأکید کرد: شعر در هویت فرهنگی ایرانیان نقشآفرین بوده و باید از ظرفیت شاعران محلی برای انتقال مفاهیم ارزشی بهره برد. وی از وضعیت نابسامان خانه شعر و ادب خمیر انتقاد کرد و خواستار رسیدگی فوری شد.
نقد رفتارهای سیاسی ناسالم در سطح شهرستان
صالحی در بخش دیگری از خطبهها، از برخی تحرکات غیراصولی در فضای مجازی و فشارهای سیاسی پشتپرده بر مدیران شهرستان انتقاد کرد و گفت: چنین رفتارهایی قابلقبول نیست. مدیران باید با آرامش و حمایت مسئولان استانی به خدمترسانی بپردازند.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر، سند بیاعتمادی به قدرتهای خارجی
وی در خطبه دوم نمازجمعه، با محکومیت حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر، گفت: این اقدام بیسابقه نشان داد که تکیه به قدرتهای خارجی امنیتآفرین نیست. حمله به کشوری که حتی در مواردی میانجی این رژیم بوده، هشداری جدی برای دولتهای منطقه است.
امام جمعه بندر خمیر خاطرنشان کرد: تنها راه تحقق امنیت پایدار، تکیه بر توان داخلی و اتحاد منطقهای است.
نظر شما