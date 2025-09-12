کشورهای اسلامی روابط بازرگانی و سیاسی خود با رژیم صهیونیستی قطع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبههای نماز جمعه کازرون با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات، با توجه به خطبه متقین نهجالبلاغه، گفت: انسان با تقوا در پیشامدهایی ناگوار صبور و هنگام فراوانی نعمت شکرگزار، به کسی که با دشمنی دارد ستم نمیکند و با خاطر دوستی با کسی مرتکب گناه نمیشود.
وی ادامه داد: انسانهای با تقوا امانت دار هستند و به خوبی مراقبت میکند و آنچه را به که او تذکر داده شده از طرف پروردگار، انبیا، امامان و بزرگان را گوش فرا میدهد.
حجت الاسلام مهبودی با اشاره به خطبه متقین نهجالبلاغه که وارده شده در اینکه یکدیگر را با لقبهای زشت و ناپسند خطاب نکنید، افزود: اسلام صریحاً از لقبهای زشت و ناپسند نهی میکند، و هر اسم و لقبی را که کوچکترین مفهوم نامطلوبی دارد و مایه تحقیر مسلمانی است ممنوع شمرده است.
وی ادامه داد: انسانهای بی تقوا اسرار دارند به خاطر کوبیدن یا انتقام از دیگران آنها را با القاب زشت به کار ببرند در حالی که اسلام از این عمل زشت نهی و در آموزههای دینی به کلی ممنوع شمرده شده است.
امام جمعه کازرون به دیدار روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه رئیس جمهور و هیئت دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند در کارها به اولویتها توجه شود و معیشت مردم مهمترین مسئله کشور است.
وی ادامه داد: مسئولان کشور که با مردم حرف میزنند، روزنامه نویسان و کسانی که در فضای مجازی فعالیت میکنند، راوی قدرت و قوّت و امکانات کشور باشند و نباید راوی ضعفها باشند و مسئولین برای خدمت به مردم شبانه روز نباید بشناسند مجاهدانه در این فرصت به دست آمده باید برای مردم کار مفید کنند.
امام جمعه کازرون در ادامه با افتخار به اینکه خیرین شهرستان در برنامههای خداپسندانه و خیر پای کار هستند و اینکه در آستانه بازگشایی مدارس هستیم تصریح کرد: خیرین ما به معنای واقعی کلمه پای کار هستند و از این خیرین تقاضا داریم در آستانه بازگشایی مدارس به خانواده نیازمند و کم برخوردار توجه داشته باشند.
امام جمعه کازرون به روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه مصادف با سالروز قتل عام فلسطینیان در اردوگاههای صبرا و شتیلا و اشغال بیروت توسط صهیونیستها اشاره کرد و افزود: شتیلا، یک اردوگاه آوارگان فلسطینی و صبرا، محله مجاور آن در جنوب غربی بیروت، در پایتخت لبنان واقع شدهاند که از روز ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲ به مدت سه روز، دستکم ۳ هزار و ۵۰۰ پناه جوی فلسطینی در اردوگاه آوارگان صبرا و شتیلا در لبنان به دستور نظامیان رژیم صهیونیستی، به طرز وحشیانهای قتلعام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه تلخ با کارد، شکم زنان حامله دریده شد، سرها از تن جدا گردید و با سرنیزه بر روی بدن خونین کودکان و زنان، نشان صلیب کشیده شد. بعضیها را با گلوله به پایشان شلیک میکردند و با تبر، فرق آنها را میشکافتند. اکنون ۴۳ سال از قتلعام صبرا و شتیلا میگذرد و جنایات رژیم صهیونیستی بدون هیچگونه مجازاتی همچنان ادامه دارد.
امام جمعه کازرون گفت: امروز فاجعهای که در غزه در حال تحقق است، به خاک و خون کشیده شدن ۶۴ هزار نفر مسلمان، از گرسنگی جان دادن بیش از ۴۰۰ نفر که بیش از ۱۴۰ نفر آنان کودک هستند.
حجت الاسلام مهبودی تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانی و سیاسی خود با رژیم صهیونیستی را به کلّی قطع کنند و این رژیم غاصب را منزوی کنند.
نظر شما