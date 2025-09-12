به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، به ویژگی‌های اخلاقی و خانوادگی نبی مکرم اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: حضرت رسول اکرم (ص) نسبت به خانواده خود رحمت و رأفت ویژه‌ای داشتند و همواره از حضرت خدیجه (س) به عنوان کسی یاد می‌کردند که در سخت‌ترین شرایط، تمام دارایی خود را در راه اسلام فدا کرد.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) در امور خانه مشارکت فعال داشتند، افزود: در کنار فعالیت‌های گسترده اجتماعی، آن حضرت همواره به رعایت عدالت میان همسران و نیکی به خانواده تأکید داشتند.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: این رفتارها الگویی حسنه برای جامعه امروز است و حتی نشستن پای صحبت خانواده، از نظر ثواب، بالاتر از اعتکاف در مسجد دانسته شده است.

امام جمعه آوج با انتقاد از فاصله گرفتن برخی جوامع از سیره نبوی، اظهار داشت: دوری از آموزه‌های پیامبر اسلام موجب شده است که برخی کشورها از رژیم غاصب صهیونیستی در جنایات، نسل‌کشی و غارت حمایت کنند. این رژیم، با خوی تجاوزگرانه خود، تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است.

وی با اشاره به روایت امام صادق (ع)، تقوا را حضور در اعمال واجب و دوری از گناه دانست و در ادامه از مردم خواست در جشن نیکوکاری، برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با گرامیداشت یاد استاد شهریار، شاعر برجسته ترک‌زبان، به دیدار اخیر اعضای دولت اشاره کرد و گفت: توجه به مسائل اساسی جامعه از جمله معیشت، مسکن، کالاهای ضروری، فرهنگ و حجاب باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد.

وی با تأکید بر پرهیز از سیاه‌نمایی، افزود: صحیح نیست که برخی افراد، به‌ویژه سیاسیون، صرفاً به بیان ضعف‌ها بپردازند. نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات بسیاری را به مردم ارائه کرده و باید این دستاوردها نیز مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه آوج حفظ وحدت را نیاز امروز جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در سراسر کشور، حفظ انسجام اسلامی با محوریت ولایت و رهبری، ضرورتی حیاتی است تا بتوان توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی در پایان ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به کشورهای اسلامی، از وزارت امور خارجه تقدیر کرد و خواستار بررسی و محکومیت اقدامات جاسوسانه رافائل گروسی، رئیس سازمان انرژی اتمی شد.