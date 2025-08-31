طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان کازرون به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، با حضور حجت اله رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای «دادین و سرمشهد» و چند پروژه آبرسانی دیگر در شهرستان کازرون گشایش یافت.

رضایی در آئین گشایش طرح‌های آبرسانی به روستاهای کازرون، وظیفه ذاتی شرکت آبفا فارس مبنی بر تأمین و توزیع آب شرب مردم را بسیار پر اهمیت توصیف کرد و گفت: با همت و تلاش مجموعه شرکت آبفا فارس، در هفته دولت امسال شاهد بهره برداری گسترده از پروژه‌های مؤثر آبرسانی در اقصی نقاط استان هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: روستاهای بخش بالاده شهرستان کازرون طی سال‌های گذشته از نارسایی و کمبود آب شرب پایدار گله مند بودند که به فضل الهی این کمبود در پرتو همت شرکت آبفا فارس مرتفع شد.

وحید حق شناس معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس نیز در این مراسم گفت: طرح آبرسانی مورد بهره برداری، شامل حفر، تجهیز و برق رسانی به ۲ حلقه چاه، همراه با اجرای ۸ کیلومتر خط انتقال آب می‌باشد که با صرف ۵۳۵ میلیارد ریال اجرا و آماده بهره برداری شده است.

وی ادامه داد: همزمان با بهره‌برداری از این طرح آبرسانی، طی مراسمی جداگانه، چند پروژه تامین آب دیگر، از جمله تجهیز ایستگاه پمپاژ مجموعه روستایی بورکی علیا با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خط انتقال روستاهای مشتان، سریزجان، شهباز خانی و بورکی به طول ۸ کیلومتر با صرف اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال و کف شکنی یک حلقه چاه در روستای قصر علی با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برنامه‌ای دیگر در مدار بهره برداری قرار گرفت.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس مجموع اعتبار هزینه شده در اجرای این پروژه‌ها را ۷۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه‌های آبرسانی جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۲۰۰ خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.