به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی امام جمعه شهرستان کازرون در خطبههای نماز جمعه امروز این شهر اظهار با سفارش و توصیه به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات اظهار داشت: دشمن ترین دشمن انسان هوای نفس انسان است.
وی با توجه به خطبه متقین نهج البلاغه امیرالمومنین (ع) گفت: بر اساس آنچه که در خطبه متقین نهج البلاغه آمده است امیرالمومنین سلام الله علیه صفات فراوانی را برای انسان با تقوا بیان فرمودهاند از جمله اینکه انسان با تقوا حق گو هست و به دشمن خودش هم ظلم نمیکند و به حق اعتراف میکند..
امام جمعه کازرون بیان داشت: انسانهای با تقوا به وظیفه خود عمل میکند و به توصیه و تذکر ناصحان گوش فرا میدهد و دیگران را با لقبهای زشت صدا نمیزند و آنچه به او تذکر داده اند را فراموش نمیکند..
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای اهل تقوا این است که به همسایه خود آسیب نمیزند چرا که بر اساس روایات همسایگان بر گردن یگدیگر حق دارند و احترام همسایه بر انسان همانند احترام بر مادرشان میباشد.
حجت الاسلام والمسلمین مهبودی اضافه کرد: خدا را در نظر بگیرید در مورد همسایگانتان چرا که پیامبراکرم (ص) دائم در خصوص حق همسایه سوال میکرد و در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) بر شما لازم است که با همسایگان خود رفتار خوبی داشته باشید چرا که خداوند به این کار دستور داده است.
وی با توجه به آیه ۳۶ سوره نساء اذعان داشت: که خداوند میفرماید به پدر و مادر و بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایهی نزدیک و همسایهی دور و یار همنشین و در راه مانده و زیردستان و بردگانتان، نیکی کنید. به گفتهی روایات تا چهل خانه از هر طرف، همسایهاند. یعنی در مناطق کوچک، همه همسایهاند.
امام جمعه کازرون به احادیث در خصوص همسایه گفت و تصریح کرد: امیرالمومنین (ع) یکی از نشانههای حسن همسایگی، تفقد و جویا شدن احوال همسایه است. امام کاظم (ع) حسن همسایگی این نیست که آزار نرسانی، بلکه حسن همسایگی آن است که؛ در برابر آزار و اذیت همسایه صبور باشی.
خطیب نماز جمعه شهرستان کازرون به دیدار هیئت دولت با رهبر انقلاب در روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در خصوص اسراف گفت و افزود: در دیدار هیئت دولت با رهبر انقلاب، مظم له موضوعی را مطرح نمودنند که دولت بیش از همه اسراف میکند و این شایسته جامعه مسلمان و شیعه نیست.
وی اشاره کرد: خداوند میفرماید مسرفین اهل جهنم اند شامل همه میشود و کشور ما دومین اسراف کننده و سومین ضایع کننده نان در جهان است و بنا به گفته معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روزانه ۸ تن برنج در کشور دور ریز میشود که سالانه معادل حدود ۳۰۰۰ تن برنج میشود، در حالی که ۱۸ میلیون متر مکعب آب برای تولید این میزان مصرف شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مهبودی به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و اذعان داشت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ملت ایران، نظام اسلامی با آمریکای جهانخوار، صدام ملعون و مغرور، منافقین کوردل و دیگر گروههای تروریستی و رژیم غاصب صهیونیستی نبردهایی را داشته است ما، در هیچ کدام از این معرکهها، آغازگر جنگ نبودیم و در همه این موارد، پس از حمله دشمن، از خودمان دفاع کردیم و البته ضربهی متقابل را محکم بر پیکر دشمن فرود آوردیم
وی بیان داشت: طولانیترین نبرد ما، دفاع در مقابل حمله وحشیانه صدامیان بعثی بود که ۸ سال طول کشید و مهمترین عوامل آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله بر ضد ملت شریف ایران، ۳ عامل ضعف داخلی ایران، ترس و خصومت قدرتهای خارجی و جاه طلبی و اشتباه محاسباتی صدام بود.
امام جمعه کازرون به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص بازگو نمودن رشادتها، شجات ها و اثارگری رزمندان در ۸ سال دفا به نسل جدید گفت و خاطر نشان نمود: مقام معظم رهبری میفرماید من مشتاقم که جوانهای ما قصهی جنگ تحمیلی هشت ساله را بدانند که چه بود. این را بارها گفتهایم؛ افراد هم گفتهاند و تشریح کردهاند؛ اما یک نگاه کلان به این هشت سال، با اطلاع از جزئیاتی که وجود داشته است، خیلی برای برنامهریزی آیندهی جوان در روزگار ما مهم است.
وی در انتها با توجه به اول مهرماه و بازگشایی مدارس در خصوص برنامه ریزی و آموزش هر چه بهتر در سطح مدارس، ابراز داشت: مربیان جامعه از جمله روحانیون، معلمان و دستگاههای مختلف تربیتی باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا استعدادها را به درستی شناسایی کنند و پرورش دهند و اگر استعداد و علاقه همسوی با یکدیگر در بین دانش آموزان را پیدا کنند، آن دانش آموز موفق خواهد بود.
