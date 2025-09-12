افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه و وزش باد ملایم تا اواسط هفته

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان گفت: امروز جمعه هوای استان در بیشتر مناطق صاف خواهد بود و در بعضی ساعات شاهد وزش باد خواهیم بود. همچنین در نواحی مرزی احتمال حضور غبار رقیق دور از انتظار نیست.
وی افزود: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، از روز شنبه تا اواسط روز چهارشنبه شرایط پایدار غالب خواهد بود و در این مدت پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود. تنها انتظار میرود در برخی ساعات شاهد افزایش نسبی دمای هوا و وزش باد ملایم باشیم.
زورآوند درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: در همین بازه زمانی، قصرشیرین با ۳۸ درجه و سرپل ذهاب با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان خواهند بود و در مقابل اسلامآبادغرب با ۹ درجه خنکترین نقطه استان پیشبینی میشود. این امر اختلاف دمایی قابل توجه ۲۹ درجهای بین گرمترین و خنکترین نقاط استان را نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: این نوسانات دمایی به ویژه در مناطق مختلف استان نیازمند دقت شهروندان به تغییرات هوا و اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از سلامت خود و خانوادهها است.
وی در پایان یادآور شد: مردم میتوانند برای اطلاع دقیق از تغییرات لحظهای جوی و دریافت هشدارهای هواشناسی به سامانههای اطلاعرسانی رسمی ادارهکل هواشناسی استان مراجعه کنند تا برنامهریزی مناسبی برای فعالیتهای روزانه و سفرهای درون و برون استانی داشته باشند.
