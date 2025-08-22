علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظهای برای سطح استان پیشبینی نمیشود و شرایط نسبتاً آرامی در جو استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: بر همین اساس، در روزهای جمعه و شنبه تغییرات محسوسی در شرایط آبوهوایی استان رخ نخواهد داد و شهروندان کرمانشاهی روزهایی با هوای پایدار را تجربه میکنند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: اما از روز دوشنبه و سهشنبه هفته آینده در برخی ساعات، وزش باد و در نواحی مرزی استان غبار نسبتاً رقیق بهعنوان مهمترین پدیدههای جوی خودنمایی خواهند کرد که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی شهرستانهای مرزی شود.
زورآوند با اشاره به تغییرات دمایی در استان گفت: دمای هوا که طی امروز و فردا تغییر چندانی نخواهد داشت، از روز یکشنبه تا سهشنبه در بیشتر نقاط استان بهویژه در نواحی غربی با افزایش نسبی همراه خواهد بود.
وی تصریح کرد: در بین شهرستانهای استان، قصرشیرین با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتیگراد و پس از آن سرپلذهاب با ۴۲ درجه، گرمترین نقاط استان در روز جاری بودند. همچنین شهرهای کرمانشاه، کنگاور و گیلانغرب با دمای ۴۱ درجه در رده بعدی مناطق گرم استان قرار گرفتند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط پیشبینی شده، توصیه میشود شهروندان بهویژه در نواحی مرزی، در روزهای دوشنبه و سهشنبه احتیاطهای لازم را در برابر وزش باد و غبار رقیق مد نظر قرار دهند و کشاورزان نیز برنامههای کاری خود را بر اساس تغییرات دمایی روزهای آینده تنظیم کنند.
نظر شما