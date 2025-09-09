تداوم شرایط پایدار جوی در کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اعلام کرد: شرایط پایدار جوی در استان دست‌کم تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و در این مدت هوای استان عمدتاً صاف، همراه با وزش باد و در برخی ساعات با پدیده گردوخاک محلی همراه خواهد بود.

وی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته، جو استان تا چند روز آینده تحت تأثیر شرایط پایدار قرار دارد. طی این مدت، هوای غالب استان صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد مورد انتظار است که این وزش باد به‌ویژه در نیمه غربی استان می‌تواند با گردوخاک محلی همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شدت وزش باد از امروز تا روز جمعه بیشتر محسوس خواهد بود و احتمال نفوذ غبار رقیق به جو مناطق مرزی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه دور از انتظار نیست. این شرایط ممکن است کیفیت هوا را در برخی نواحی مرزی کاهش دهد.

وی در ادامه به تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: متوسط دمای هوا امروز تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از فردا (چهارشنبه) تا روز شنبه هفته آینده، در غالب نقاط استان شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.

زورآوند با بیان اینکه نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان به‌وضوح قابل مشاهده است، افزود: قصرشیرین با ۴۴ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان طی شبانه‌روز گذشته بوده‌اند و در مقابل، کنگاور با ۹ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان به ثبت رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق غربی و مرزی استان توجه داشته باشند که در ساعات اوج وزش باد احتمال بروز گردوخاک وجود دارد، بنابراین لازم است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، به ویژه در خصوص بیماران قلبی و ریوی، از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری شود.