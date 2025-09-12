به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به تقوای الهی و عبرت از آیات قرآن، به موضوع تهدیدات رژیم صهیونیستی و اهمیت هوشیاری ملتها پرداخت.
وی با اشاره به برخی کشورهای دوستدار آمریکا و اسرائیل گفت: کشورهایی که روابط نظامی با آمریکا دارند، زمانی که اسرائیل حمله میکند، پدافند آمریکا خاموش است و این عبرتی بزرگ برای ماست.
امام جمعه سنقر و کلیایی با تاکید بر اینکه برخی تصور میکنند غرب و آمریکا حلکننده مشکلات است، افزود: واقعیت این است که آمریکا دشمن مسلمانان است و دوستی آن تنها ظاهری است.
وی به عملکرد برخی کشورها در حمله به غزه اشاره کرد و گفت: هواپیمای انگلیسی سوخترسانی به اسرائیل میکند و این نشان میدهد که نباید به دوستی غرب دل بست.
حجتالاسلام رضایی در ادامه به اهمیت تصمیمگیری قاطع و پرهیز از انفعال در مسائل داخلی و بینالمللی پرداخت و تصریح کرد: نباید روحیه کار و تلاش در مردم و مسئولان گرفته شود. حتی در سختترین شرایط، مؤمن نباید بیکار بماند.
وی به توصیه مقام معظم رهبری درباره تأمین نیازهای عمومی و ثبات بازار اشاره کرد و گفت: دولت باید با عملگرایی و مقابله با رکود، امنیت اقتصادی و آرامش روانی مردم را تضمین کند.
وی با بیان اینکه ایمان و تقوا عامل آرامش در روز قیامت است، یادآور شد: کسانی که با تقوا باشند، در هراس و لرزش روز قیامت در امان خواهند بود.
امام جمعه سنقر و کلیایی همچنین به جنگهای سایبری و اهمیت تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: نیروی مقاومت در جنگهای سایبری توانسته است تهدیدات دشمن را در کوتاهترین زمان پاسخ دهد.
در بخش دیگری از خطبهها، وی با اشاره به کمکهای جهانی به مردم غزه گفت: کاروانی از بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور به سوی غزه راه افتاده است تا کمکها به دست مردم مظلوم این منطقه برسد و اسرائیل نتواند مانع آن شود.
امام جمعه سنقر و کلیایی با بیان اینکه پیغمبر اسلام نه تنها در بعد نظامی بلکه در عرصههای علمی، اقتصادی و اجتماعی موفق شد، گفت: پیامبر الگوی ماست؛ حتی کمک به جوانان و ایجاد فرصت شغلی برای آنها بزرگترین ذخیره برای قیامت است.
وی در ادامه به اهمیت تقوا و رعایت اخلاق در تعامل با دیگران تاکید کرد و افزود: باید نسبت به یتیمان و نیازمندان با مهربانی رفتار کنیم و معارف اهل بیت را به دیگران منتقل کنیم.
حجتالاسلام رضایی در پایان با یادآوری آموزههای قرآن کریم و توصیه به انجام اعمال برای رضایت خداوند، خطاب به نمازگزاران گفت: بهترین روش رشد انسانیت، رعایت تقوا و انجام وظایف الهی است و هرگز نباید از کار و تلاش بازماند.
