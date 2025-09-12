به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محرم مصوری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بردسکن با گرامیداشت هفته وحدت، وحدت را جوهره تعالیم پیامبر اسلام (ص) دانست و اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) با تأکید بر علم، تزکیه و برادری، مسیر سعادت بشریت را ترسیم کرد و امت اسلامی باید با تمسک به این سیره، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کند.
امام جمعه موقت بردسکن با بیان اینکه الگوهای حقیقی جامعه، پیامبر اسلام (ص)، اهل بیت (ع) و شهدا هستند، تصریح کرد: تبعیت از قرآن و اهل بیت (ع) مهمترین عامل موفقیت فردی و اجتماعی است.
وی با تبریک به دو دانشآموز موفق بردسکنی در کنکور سراسری، نماز و معنویت را راهگشای جوانان عنوان کرد و گفت: نسل آینده باید با توکل، تلاش و اتکا به ارزشهای دینی مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
مصوری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر انقلاب با صلابت، در برابر دشمنان ایستادهاند و ملت ایران نیز با وحدت و بصیرت، همواره نقشههای شوم استکبار را ناکام گذاشتهاند.
امام جمعه موقت بردسکن با تأکید بر زوال تدریجی رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: ملت ایران فریب جنگ روانی دشمنان و القای ناامیدی را نمیخورد و با امید و مقاومت، راه پیشرفت را ادامه میدهد.
وی همچنین از مسئولان خواست با روحیه جهادی در میان مردم حاضر شوند، به نیازهای آنان پاسخ دهند و با قدرت در مسیر توسعه کشور گام بردارند.
مصوری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما در دفاع از کیان خود قاطع است، گفت: توانمندیهای نظامی ایران، بیانگر اقتدار ملت در برابر تهدیدهای خارجی است.
امام جمعه موقت بردسکن در ادامه با گرامیداشت هفته وقف، این سنت حسنه را منبعی ماندگار برای توسعه امور خیر دانست و از خیرین خواست بیش از پیش در این زمینه مشارکت داشته باشند.
وی همچنین بر اهمیت اجرای طرح جشن عاطفهها تأکید کرد و از مردم خواست در یاریرسانی به نیازمندان با کمیته امداد همکاری کنند.
مصوری از تلاش شورای هیئات مذهبی در برگزاری مراسم هفته وحدت قدردانی کرد و صرفهجویی در مصرف آب، برق و گاز را وظیفهای همگانی خواند.
