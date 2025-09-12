به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبا محمدنژاد عصر جمعه در مراسم محفل انس با قرآن کریم که در آق قلا برگزار شد به اهمیت حفظ انسجام در امت اسلامی و نقش پیامبر اسلام (ص) در تحقق این امر اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین خدمت پیامبر (ص) به بشریت ایجاد وحدت و برادری میان مسلمانان بود.

وی افزود: حضرت محمد (ص) با این کار، تمام امت اسلامی را تحت پرچم مشترک اسلام گرد هم آورد و انسجامی بی‌نظیر در جامعه مسلمانان به وجود آورد.



آخوند محمدنژاد با اشاره به نام‌گذاری ایام ولادت پیامبر اسلام به عنوان هفته وحدت، اظهار کرد: این ایام یادآور زحمات پیامبر (ص) در راه ایجاد اتحاد بین مسلمانان است. حفظ وحدت در جامعه اسلامی، همچنان که در زمان پیامبر (ص) بود، برای ما ضروری است و باید همگان برای تقویت این امر تلاش کنیم.



این عالم اهل سنت با بیان اینکه برگزاری مراسم‌های دینی و معنوی نظیر این محافل، همچون آبیاری درخت اسلام است، تاکید کرد: شرکت در این گونه مراسم و شنیدن تلاوت قرآن و سخنرانی‌های دینی، خود نوعی عبادت است.



ضرورت مقابله با تفرقه در امت اسلامی

آخوند محمدنژاد همچنین به تفرقه میان کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم ما را از تفرقه نهی کرده است و همه مسلمانان را به اجتماع زیر پرچم اسلام دعوت می‌کند. اگر ما وحدت داشته باشیم، می‌توانیم به همه اهداف عالی خود دست یابیم، اما متأسفانه به دلیل نبود اتحاد میان کشورهای اسلامی، دشمنان اسلام از جمله صهیونیست‌ها توانسته‌اند به راحتی جنایات وحشیانه‌ای در غزه و دیگر سرزمین‌های اسلامی مرتکب شوند.



وی در ادامه افزود: اگر حکام عرب متحد بودند، رژیم غاصب اسرائیل هیچ‌گاه جرأت نمی‌کرد به سرزمین‌های اسلامی حمله کند. در حالی که تنها کشورهایی که در برابر جنایات اسرائیل ایستادگی کرده‌است، جمهوری اسلامی ایران و ملت مقاوم آن بوده‌اند.



وحدت در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس



آخوند محمدنژاد به دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، مردم ایران از تمامی اقوام و مذاهب با وحدتی مثال‌زدنی در کنار هم قرار گرفتند. امروز نیز همه مذاهب کشورمان یک‌صدا جنایات اسرائیل را در منابر و محافل محکوم می‌کنند.

وی تاکید کرد: وحدت مسلمانان در تمامی زمینه‌ها، از جمله در برابر دشمنان اسلام، همچنان از ضروریات اصلی در حفظ هویت اسلامی و مقابله با دشمنان است.

در ادامه این مراسم آخوند الهی با اشاره به فضای پرآشوب دنیای کنونی، اظهار کرد: دشمنان اسلام از هر سو در تلاش‌اند تا مسلمانان را دچار تفرقه کنند، بنابراین همبستگی شیعه و سنی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی افزود: وحدت مسلمانان ریشه در آموزه‌های قرآن و سیره پیامبر اسلام (ص) دارد، جایی که خداوند در قرآن می‌فرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا» یعنی همه به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید.

آخوند الهی همچنین با تأکید بر تاریخ اسلام و آموزه‌های پیامبر (ص)، خاطرنشان کرد: اسلام از ابتدا بر پایه برادری و همبستگی بنا شده است. پیامبر اسلام (ص) با پیمان اخوت، جامعه‌ای متحد ساخت و اصول و ارزش‌های مشترک میان شیعه و سنی همچنان پابرجاست.

امام جماعت دهستان شلمی گفت: وحدت شیعه و سنی نه تنها یک ضرورت دینی بلکه راهبردی حیاتی برای حفظ عزت و پیشرفت امت اسلامی است.