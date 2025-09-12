گرامیداشت یاد شهید ورزشکار در چهارمین دوره مسابقات بدنسازی قم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قم روز جمعه در محل ورزشگاه شهید حیدریان قم آغاز شد.

در حاشیه مسابقات علاوه بر رقابت‌های بدنسازی و پرورش اندام، مراسم ویژه‌ای برای تجلیل از خانواده شهید طالبی برگزار شد.

شهید رسول طالبی از ورزشکاران برجسته هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوده و سابقه حضور در مسابقات دهه ۸۰ را نیز داشت.

در آئین امروز، مدال‌ها و لوح‌های تقدیر از سوی هیئت با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم به خانواده گرانقدر ایشان اهدا شد.

مجید تلخابی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم، در این مراسم ضمن تجلیل از خانواده شهید طالبی اظهار کرد: گرامیداشت یاد و نام شهدا وظیفه ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی است، چرا که امنیت و آرامش امروز ما مرهون زحمات و از خودگذشتگی این عزیزان است و یادشان همواره در دل‌ها و ذهن‌ها باقی خواهد ماند.

وی افزود: فراگیری منش پهلوانی و تربیت ورزشکار در کنار آموزش فنی، از مهم‌ترین رسالت‌های هیأت‌های ورزشی و مربیان است و آئین امروز نیز در راستای ترویج این ارزش‌ها و ادای احترام به شهدا برگزار شد.

تلخابی در پایان تصریح کرد: توجه به سیره شهدا و بزرگداشت خانواده‌های آنان همواره در مسیر فعالیت هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان از اولویت‌ها بوده است و تلاش می‌کنیم برنامه‌هایی برگزار شود که شایسته یاد و خاطره این عزیزان باشد.