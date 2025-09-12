چهارمین دوره مسابقات چوپان کلاسیک قم با حضور ۱۰۰ ورزشکار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات چوپان کلاسیک استان قم، یادواره سردار شهید رسول طالبی امروز در سالن ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد و شرکتکنندگان در رشتههای بادیبیلدینگ، فیزیک، فیزیک کلاسیک، بادی کلاسیک، گیمز کلاسیک و ماسکولار به مصاف یکدیگر رفتند. این رقابتها در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان پیگیری شد.
مجید تلخابی، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم، در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد یکی از شاخصترین برنامههای ورزشی استان در سال جاری به شمار میرود و هدف ما علاوه بر برگزاری مسابقات حرفهای، گرامیداشت یاد و نام شهید رسول طالبی بوده است.
وی افزود: مرحله وزنکشی ورزشکاران در خانه بدنسازی استان قم در میدان میثم انجام شد و در پایان مسابقات، برای نفرات برتر هر رشته جایزه نقدی ۱۵ میلیون ریالی اهدا میشود.
تلخابی همچنین تأکید کرد: برگزاری چنین مسابقاتی ضمن ارتقای سطح حرفهای ورزشکاران، ارزشهای پهلوانی و از خودگذشتگی شهدا را به نسل جوان معرفی میکند و یاد و خاطره شهدای ورزشکار همواره در برنامههای هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان زنده نگه داشته خواهد شد.
