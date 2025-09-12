  1. استانها
  2. قم
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

کشتی قم با دو نماینده در رقابت‌های جهانی فرنگی امیدها حاضر می‌شود

قم- کشتی فرنگی استان قم با درخشش ملی‌پوشان خود در مرحله پایانی انتخابی تیم ملی، صاحب دو سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رده سنی امیدها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی امیدها که به‌منظور تعیین ترکیب نهایی اعزامی به رقابت‌های جهانی برگزار شد، محمدجواد ابوطالبی فرنگی‌کار قمی در وزن ۶۳ کیلوگرم با پیروزی در دیدار نهایی جواز حضور در تیم ملی را به دست آورد.

در جریان این رقابت‌ها، ابتدا امیررضا ده‌بزرگی موفق شد امیررضا ذکریایی را شکست دهد.

در دیدار بعدی عرفان جرکنی برابر رضا قیطاسی به برتری رسید و سپس در مرحله نیمه‌نهایی با حساب ۶ بر ۳ از سد امیررضا ده‌بزرگی عبور کرد.

با این حال در مسابقه پایانی، محمدجواد ابوطالبی با عملکردی برتر توانست جرکنی را مغلوب کرده و به‌عنوان ملی‌پوش وزن ۶۳ کیلوگرم انتخاب شود.

پیش از این نیز حضور امیر عبدی دیگر فرنگی‌کار شاخص قمی در ترکیب تیم ملی امیدها قطعی شده بود.

بدین ترتیب کشتی قم با دو نماینده در رقابت‌های جهانی این رده سنی شرکت خواهد کرد.

حضور همزمان دو ملی‌پوش از قم در ترکیب تیم ملی امیدها، نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر کشتی این استان در سال‌های اخیر است؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه قم را در کشتی فرنگی کشور بیش از گذشته تثبیت کند.

