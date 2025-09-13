مسئولان برای سرمایه گذاران بومی سیستان و بلوچستان مانع تراشی نکنند

آیت الله مصطفی محامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری در استان گفت: مسئولان نباید سرمایهگذاران بومی در استان را با مانع مواجه کنند و به دنبال جذب سرمایه گذاران غیر بومی باشند. جذب سرمایهگذار، چه بومی و چه غیر بومی، یک معامله برد_برد است که هم موجب سود سرمایهگذار میشود و هم زمینه اشتغالزایی و توسعه استان را فراهم میکند و چه بهتر که این سرمایهگذاری به دست فرزندان خود استان انجام شود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه یکی از فرصتهای اقتصادی اخیر بین ایران و پاکستان، تهاتر کالا با کالا است که بدون تبادل ارز، کالاهای مورد نیاز کشور تأمین میشود، افزود: این روش میتواند راهکاری مؤثر برای دور زدن تحریمها و تقویت روابط اقتصادی دو کشور باشد.
آیت الله محامی تصریح کرد: تهاتر کالا نه تنها به کاهش وابستگی به ارز خارجی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش مبادلات تجاری و تقویت روابط سیاسی بین دو کشور منجر شود. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای مالی، تهاتر کالا میتواند به عنوان یک راهبرد اقتصادی کارآمد، به تأمین نیازهای اساسی کشور کمک نماید.
وی در ادامه به برخی از چالشها اشاره کرد و گفت: با این حال، چالشهایی مانند چندصدایی و تفرقه میان برخی مسئولان استان، سرعت پایین در اجرای طرحها و مشکلات مدیریتی، میتواند مانع بهرهبرداری کامل از این فرصت شود.
آیت الله محامی همچنین با توجه به بخشی از سوءاستفادههای اقتصادی اظهار داشت: علاوه بر این، سوءاستفادههای اقتصادی نیز میتواند مانع اجرای درست طرحهای اقتصادی شود. بنابراین، ضروری است که طرحها قبل از اجرا، به صورت کارشناسی و دقیق بررسی شوند و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
وی در پایان بر اهمیت نقش رسانهها در نظارت و آگاهیبخشی به جامعه تأکید کرد و افزود: رسانهها باید با پیگیری دقیق طرحها و انعکاس مشکلات، به مسئولان در اجرای درست پروژهها کمک نمایند.
