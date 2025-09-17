جشنواره ورزشی «المپیکو» ویژه کودکان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ورزشی آمادگی جسمانی «المپیکو» به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه (س) و روز قم، با حضور بیش از ۳۰۰ کودک در رده سنی ۴ تا ۹ سال در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار شد.
شرکتکنندگان این جشنواره در قالب برنامههای متنوع ورزشی، با اجرای حرکات پایه و بنیادی، نخستین تجربههای خود در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته را پشت سر گذاشتند.
این برنامه با هدف ترویج ورزش همگانی در میان کودکان، ارتقای نشاط اجتماعی و فراهمسازی بستر پرورش استعدادهای ورزشی برگزار شد.
در بخش پایانی جشنواره، از تمامی کودکان حاضر با اهدای حکم قهرمانی نمادین و جوایز یادبود تجلیل به عمل آمد تا خاطرهای ماندگار از نخستین حضور رسمی آنان در عرصه ورزش رقم بخورد.
این رویداد با مشارکت هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی، هیئت ژیمناستیک، هیئت ورزشهای همگانی و هیئت کاراته استان قم برپا شد و با استقبال خانوادهها و علاقهمندان همراه بود.
