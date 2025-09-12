به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه برپایی دولت فلسطین را با ۱۴۲ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.

در متن این پیش نویس قطعنامه، حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در غزه، زیرساخت‌های غیرنظامی، محاصره و گرسنگی محکوم و در عین حال تاکید شده که باید احیا راه حل دو کشور در سرزمین فلسطین بدون حضور حماس که بستر مردمی بیش از دو میلیون ساکن غزه است، به اجرا گذاشته شود.

در این قطعنامه همچنین تأکید شد که جنگ در نوار غزه باید هم اکنون پایان یابد.