  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

تصویب پیش‌نویس قطعنامه برپایی دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب پیش‌نویس قطعنامه برپایی دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل

پیش نویس قطعنامه حمایت از اعلامیه نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص برپایی دولت فلسطین با ۱۴۲ رأی موافق تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه برپایی دولت فلسطین را با ۱۴۲ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.

در متن این پیش نویس قطعنامه، حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در غزه، زیرساخت‌های غیرنظامی، محاصره و گرسنگی محکوم و در عین حال تاکید شده که باید احیا راه حل دو کشور در سرزمین فلسطین بدون حضور حماس که بستر مردمی بیش از دو میلیون ساکن غزه است، به اجرا گذاشته شود.

در این قطعنامه همچنین تأکید شد که جنگ در نوار غزه باید هم اکنون پایان یابد.

کد خبر 6587245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها