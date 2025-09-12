خلیل الحیه بر پیکر فرزند شهیدش نماز میت اقامه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس اعلام کرد که خلیل الحیه از رهبران جنبش حماس در دوحه بر پیکر همام الحیه فرزند شهید خود و دیگر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر نماز میت را اقامه کرد.

جنبش حماس پیش از این اعلام کرده بود در حمله رژیم صهیونیستی به مقر نیروهای حماس در دوحه پایتخت قطر ۵ نفر از جمله فرزند خلیل الحیه به شهادت رسیده اند و هیچ کدام از شهدا از رهبران حماس نیستند. انتشار این خبر بار دیگر به صورت ضمنی بر زنده بودن خلیل الحیه تاکید دارد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی سه شنبه گذشته در حمله‌ای تجاوز طلبانه مقر فرماندهان حماس در منطقه امنیتی دوحه پایتخت قطر را هدف حمله قرار دادند که در این حمله به هیچ یک از رهبران حماس آسیبی نرسید.