به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز جمعه در گفت و گو با رسانهها، اظهار داشت: برداشت گردوی شهرستان سلسله از ۱۵ شهریور آغاز شده و پیشبینی میشود امسال بیش از پنج هزار تن گردو از باغات این شهرستان برداشت شود.
وی گفت: سال گذشته چهار هزار و ۵۲۴ تن گردو در این شهرستان برداشت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه سلسله رتبه نخست استان لرستان را در تولید گردو از نظر کیفیت و عملکرد در واحد سطح دارا است، افزود: شهرستان سلسله به دلیل اقلیم کوهستانی و شرایط آبوهوایی مناسب قطب تولید گردو در استان است.
صیادی با بیان اینکه گردوی سلسله به دلیل پوسته نازک، مغز درشت، طعم خوش و درصد بالای روغن مشتریان زیادی در بازار دارد، گفت: کیفیت ممتاز این محصول موجب شده علاوه بر بازار داخلی، به استانهای همجوار همچون همدان و کرمانشاه نیز عرضه شود.
وی افزود: گردوی سلسله علاوه بر ارزش غذایی، نقش مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی دارد؛ چراکه در فصل برداشت صدها نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم در چیدن، بستهبندی و عرضه این محصول فعالیت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، توسعه صنایع تبدیلی گردو را ضروری دانست و تصریح کرد: ایجاد کارخانههای بستهبندی، روغنکشی و فرآوری مغز گردو میتواند ارزش افزوده بالاتری برای باغداران ایجاد کرده و زمینه ورود گستردهتر این محصول به بازارهای ملی و حتی صادراتی را فراهم آورد.
