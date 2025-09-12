تئاتر تبریز در واپسین روزهای شهریور میزبان سه اثر شاخص نمایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار، با محوریت فرهنگ بومی، ادبیات معاصر و روایتهای تاریخی، جلوهای از غنای هنری کلانشهر تبریز را به نمایش میگذارند.
نمایش «اؤشاق» (بچه) – روایتی در ژانر درام به زبان ترکی، اثر نمایشی «اؤشاق»، نوشته نغمه ثمینی و کارگردانی علیاکبر عطاردی، با ترجمه آیدین سردارینیا به ترکی آذربایجانی، هر روز ساعت ۲۰ در پلاتو استاد مقبلی (مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن، سهراهی راهنمایی) روی صحنه میرود.
این نمایش ۶۵ دقیقهای، با بازی مهرداد نیکجو، نسرین فاتح، سودا عبدالعظیمزاده، نازلی سلیمیان و صدف رحیمی، تجربهای متفاوت از درام معاصر را برای مخاطبان زبان مادری رقم میزند. تماشای این اثر برای افراد زیر ۱۵ سال توصیه نمیشود.
نمایش «گلدستهها و فلک» – برداشتی آزاد از داستان جلال آلاحمد در ژانر اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین لاله و تهیهکنندگی یعقوب ناظری، روایتی تصویری از قصه مشهور جلال آلاحمد است که بر محوریت دنیای کودکان شکل گرفته است.
این اثر ۶۰ دقیقهای هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در تماشاخانه مهر (جنب پردیس سینمایی قدس) اجرا میشود و با بازی ارسطو نصیری و امیرمهدی فروغی، داستان دو کودک را بازگو میکند که با شکستن محدودیتها، راهی گلدستهای میشوند که سرنوشت آنان را دگرگون میکند. هدف این اثر، تقویت نگاه اجتماعی در گروه سنی کودک و نوجوان است.
نمایش «جمعهای که تعطیل نبود» – روایت ماندگار از ظهر خونین تبریز، به نویسندگی علیرضا مصرپور، کارگردانی سعید رضانژاد و تهیهکنندگی محمد صالح ودادی – تهیهشده در مرکز فرهنگی هنری سفیران حقیقت عشق – هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در تالار تربیت (میدان دانشسرا، تئاتر شهر تبریز) اجرا میشود.
این اثر، با هنرنمایی شهرام خضرایی، امیررضا عبدی، محمدامین مینویی، یاشار اسکندری، فاطمه تاجالدینی و مهدی مختارزاده، بازخوانی ظهر جمعه بیستم شهریور ۱۳۶۰ است؛ روزی که دشمنان ایمان و عدالت، محراب خونین تبریز را هدف قرار دادند اما صدای عظیم مقاومت خاموش نشد. اکنون، پس از گذشت ۴۴ سال، این نمایش بار دیگر آن حماسه را در شهریور ۱۴۰۴، با همراهی مردم غیور تبریز، زنده میکند.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با دعوت از تمامی هنرمندان و شهروندان فرهنگدوست، بر استمرار و حمایت از تولیدات نمایشی فاخر، بهعنوان ابزار مهم گسترش هویت فرهنگی و تاریخی این خطه، تأکید دارد.
