زنگ مهر با صدای گرانی در ایلام؛ دغدغه خانواده ها برطرف شود

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده‌های ایلامی بار دیگر با چالش تأمین لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدارس روبه‌رو شده‌اند، زیرا در شرایطی که تورم عمومی بر سبد مصرفی خانوار سایه انداخته، هزینه‌های مرتبط با بازگشت به مدرسه به یکی از دغدغه‌های اصلی والدین تبدیل شده و موجب شده آنچه این روزها در بازارهای ایلام دیده شود چیزی جز مشق گرانی نباشد.

در بازارهای ایلام قیمت‌گذاری کالاهای مرتبط با مدرسه از ثبات برخوردار نیست و عرضه‌کنندگان نیز با نوسانات متعدد در تأمین و توزیع مواجه‌اند، به‌گونه‌ای که برخی اقلام با افزایش چندبرابری نسبت به سال گذشته عرضه می‌شوند و این موضوع فشار مضاعفی بر خانواده‌هایی وارد کرده که دو یا چند فرزند محصل دارند و ناچارند در مدت کوتاهی مجموعه‌ای از اقلام ضروری را تهیه کنند.

در این میان خرید کالای ایرانی در آستانه سال تحصیلی جدید به‌عنوان راهکاری برای تقویت قدرت خرید خانوارها کاهش هزینه‌های آموزشی و حمایت از تولیدکننده داخلی مورد تأکید قرار گرفته است و بسیاری از خانواده‌ها در استان ایلام با همین نگاه وارد بازار می‌شوند تا بتوانند ضمن تأمین نیازهای فرزندان خود سهمی در حمایت از اقتصاد ملی داشته باشند؛ اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت نهایی بسیاری از اقلام ایرانی تفاوت محسوسی با نمونه‌های خارجی ندارد و در برخی موارد حتی بالاتر است.

این وضعیت موجب شده خانواده‌هایی که با نیت حمایت از تولید ملی اقدام به خرید می‌کنند با فشار مضاعف مالی روبه‌رو شوند و در نهایت ناچار به انتخاب‌هایی شوند که نه تنها با بودجه‌شان بلکه با نیازهای واقعی فرزندانشان همخوانی نداشته باشد.

استان ایلام با وجود ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی همچنان در شمار استان‌های محروم کشور قرار دارد و این محرومیت در حوزه آموزش بیش از هر جای دیگر خود را نشان می‌دهد، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار که زیرساخت‌های آموزشی ناکافی‌اند و خانواده‌ها برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای تحصیلی فرزندانشان با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی مشق گرانی نه‌تنها به معنای افزایش قیمت لوازم مدرسه بلکه به نمادی از نابرابری آموزشی تبدیل شده است که هر سال با شروع مهر دوباره تکرار می‌شود و سایه‌اش بر دفتر و کیف دانش‌آموزان ایلامی سنگینی می‌کند؛

بررسی میدانی در سطح استان ایلام نشان می‌دهد که متوسط هزینه خرید لوازم‌التحریر کیف کفش و لباس فرم برای یک خانواده با دو فرزند به رقم قابل توجهی رسیده است که با درآمد ماهانه بسیاری از خانوارها هم‌خوانی ندارد و این شکاف میان نیاز و توان خرید می‌تواند پیامدهای اجتماعی و آموزشی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

گرانی اقلام مدرسه در بازارهای ایلام

مادر دو دانش‌آموز دبستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز سال تحصیلی جدید تأمین لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه برای دو فرزندم به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده تبدیل شده، زیرا قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تهیه اقلامی مانند کیف، کفش، دفتر و لباس فرم با درآمد فعلی به‌ویژه برای خانواده‌هایی که درآمد ثابتی ندارند و در تأمین نیازهای روزمره نیز با مشکل مواجه‌اند، بسیار دشوار شده است.

شهلا زارعی افزود: در بازار ایلام تنوع کالا وجود دارد اما قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که انتخاب کالای ایرانی نیز الزاماً به معنای صرفه‌جویی نیست؛ برخی اجناس داخلی از نظر کیفیت قابل قبول‌اند اما قیمت آن‌ها تفاوت چندانی با نمونه‌های خارجی ندارد و این مسئله باعث شده خانواده‌ها در تصمیم‌گیری دچار تردید شوند و در نهایت مجبور به خرید اقلام ارزان‌قیمت با کیفیت پایین شوند.

یک فروشنده لوازم‌التحریر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده قیمت نهایی لوازم‌التحریر در بازار ایلام به‌طور محسوسی بالا برود، افزود: بسیاری از مشتریان با گلایه از گرانی به فروشگاه مراجعه می‌کنند، اما ما نیز در تأمین اجناس با مشکلات جدی مواجه هستیم و نمی‌توانیم قیمت‌ها را به دلخواه کاهش دهیم.

قاسم میرزایی افزود: در شرایط فعلی فروشندگان نیز تحت فشار هستند، زیرا از یک‌سو باید رضایت مشتری را جلب کنند و از سوی دیگر با هزینه‌های بالای تأمین کالا روبه‌رو هستند.

این فروشنده ادامه داد: مشق گرانی فقط برای مصرف‌کننده نیست بلکه برای عرضه‌کننده نیز به یک چالش روزانه تبدیل شده که مدیریت آن نیازمند حمایت‌های واقعی از سوی نهادهای مسئول است.

پدر یک دانش‌آموز کلاس اولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرزندم امسال وارد مدرسه شده و تصور می‌کردم هزینه‌های ابتدایی کمتر خواهد بود، اما با مراجعه به بازار متوجه شدم که تهیه کیف کفش لباس فرم و لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز کلاس اولی نیز هزینه قابل توجهی دارد و این مسئله برای خانواده‌هایی با درآمد محدود بسیار سنگین است.

سجاد رحمانی افزود: در منطقه ما بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آغاز سال تحصیلی برای آن‌ها به‌جای شادی و امید با اضطراب و فشار مالی همراه است؛ مشق گرانی در استان ایلام نه‌تنها یک واقعیت اقتصادی بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده که نیازمند توجه جدی مسئولان است.

فشار هزینه‌ها بر خانواده‌های کم بضاعت ایلامی

یک شهروند دیگر در ایلام به خبرنگار مهر گفت: فرزندم در پایه نهم درس می‌خواند و امسال گفت که نمی‌خواهد به مدرسه برود، چون لباس فرم ندارد و کیفش کهنه شده؛ من تمام تلاشم را کردم تا با قرض گرفتن بخشی از وسایل را تهیه کنم اما هنوز هم کمبودهایی هست که نمی‌دانم چطور جبرانشان کنم.

مراد انوری افزود: در مدرسه بچه‌ها با هم مقایسه می‌شوند و این مقایسه برای خانواده‌هایی مثل ما دردناک است، چون نمی‌توانیم ظاهر فرزندمان را مثل دیگران آراسته کنیم و همین باعث شرم و گوشه‌گیری می‌شود؛ اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است بچه‌هایی که استعداد دارند فقط به خاطر فشار مالی از تحصیل فاصله بگیرند.

فروشنده کیف و کفش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مشتری‌هایی داریم که با شرمندگی می‌پرسند آیا می‌شود کیف را قسطی خرید یا کفش را با تخفیف گرفت و وقتی می‌فهمند که قیمت‌ها تغییر کرده، گاهی بدون خرید از مغازه بیرون می‌روند و این برای ما هم ناراحت‌کننده است چون می‌دانیم که آن‌ها واقعاً نیاز دارند.

مجید قربانی افزود: بعضی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند جنس ارزان‌تر بخرند حتی اگر دوام نداشته باشد، چون چاره‌ای ندارند و این انتخاب‌ها گاهی باعث می‌شود بچه‌ها در مدرسه احساس تفاوت کنند و از جمع فاصله بگیرند، مشق گرانی فقط در بازار نیست بلکه در دل خانواده‌هاست و در نگاه بچه‌هایی که با حسرت به کیف هم‌کلاسی‌شان نگاه می‌کنند.

افزایش نظارت بر بازار

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ایلام در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نظارتی مهر از پانزدهم شهریور تا پانزدهم مهر در سطح استان ایلام با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم‌التحریر جلوگیری از عرضه کالاهای بی‌کیفیت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود؛ این طرح شامل بازرسی از واحدهای صنفی، فروشنده، نوشت‌افزار، پوشاک، فرم مدارس کیف و کفش دانش‌آموزی است و تلاش دارد آرامش نسبی در بازار ایجاد کند.

مهدی کاکاخانی افزود: واحدهای صنفی موظف‌اند از فروش کالا با قیمت‌های نامتعارف خودداری کنند، همچنین عرضه محصولات خارجی فاقد مجوز نیز ممنوع اعلام شده است و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ گزارش‌های مردمی هم در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد و شهروندان می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه‌های ارتباطی اعلام کنند.

وی تصریح کرد: دلیل نوسانات قیمت و احتمال بروز تخلف در بازار نظارت‌ها به‌صورت مستمر و دقیق انجام می‌شود و اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ایلام تمام تلاش خود را برای کنترل وضعیت بازار، تأمین اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌کار گرفته است.

با وجود اجرای طرح‌های نظارتی و تأکید بر کنترل قیمت‌ها، بازار لوازم‌التحریر در استان ایلام همچنان با نوسان و فشار اقتصادی همراه است و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین نیازهای ابتدایی فرزندان خود با دشواری مواجه‌اند؛ از سوی دیگر ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و آموزشی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، به همین علت نیازمند توجه جدی‌تر از سوی نهادهای مسئول است‌.