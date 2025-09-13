تردد بیش از ۸۵۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای ورودی و خروجی گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد سهشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۲ شهریور مجموع ترددهای ثبت شده در ورودی و خروجی استان به ۸۵۴ هزار و ۶۱۳ وسیله نقلیه رسیده است.
وی افزود: در این مدت ۴۴۱ هزار و ۶۹۱ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۴۱۲ هزار و ۹۲۲ وسیله نقلیه از استان خارج شدهاند که بر این اساس شاهد انباشت مثبت ۲۸ هزار و ۷۶۹ خودرو در سطح استان بودهایم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با بیان اینکه ترافیک در محورهای استان کم حجم و روان است، ادامه داد: این آمار با استفاده از ۴۷ سامانه تردد شمار برخط در محورهای ورودی و خروجی استان بهصورت دقیق ثبت شده و مبنای تحلیلهای ترافیکی برای مدیریت سفرهای جادهای قرار میگیرد.
مرادی با اشاره به پویایی جریان سفر در استان گیلان تصریح کرد: افزایش آمار ورودی نسبت به خروجی نشان دهنده تداوم حضور مسافران در استان و لزوم برنامهریزی برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه راهداری و حملونقل است.
وی تصریح کرد: هماستانیها و مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی، میتوانند به سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حملونقل جادهای مراجعه کرده یا از اپلیکیشنهای مربوط استفاده کنند.
