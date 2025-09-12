  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

افزایش یک باند تردد موقت در محور سراوان-امامزاده هاشم برای کاهش ترافیک

رشت - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از افزایش یک باند عبور موقت در محور سراوان-امامزاده هاشم برای کاهش بار ترافیکی این مسیر پرتردد خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روان‌سازی تردد در این محور اظهار کرد: به منظور کاهش ازدحام و افزایش ایمنی، یک باند عبور اضافی موقت در محور سراوان - امامزاده هاشم در این مسیر ایجاد شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این باند جدید، سرعت تردد و ایمنی مسیر به طور قابل توجهی بهبود یابد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان همچنین همکاری نزدیک با پلیس راه استان را در اجرای این طرح بسیار مؤثر دانست و گفت: هماهنگی‌های لازم با پلیس راه برای کنترل و مدیریت ترافیک در زمان اجرای عملیات و پس از آن انجام شده است تا این طرح با کمترین اختلال در تردد اجرا شود.

مرادی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و تعامل با نهادهای انتظامی از اولویت‌های اصلی سازمان راهداری گیلان است تا امنیت و رفاه مسافران به بهترین شکل تأمین شود.

