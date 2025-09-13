  1. استانها
طول ترافیک در محور رشت- امامزاده هاشم به ۱۶ کیلومتر رسید

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به ترافیک فوق سنگین در محورهای استان گفت:طول ترافیک در محور رشت- امامزاده هاشم محدوده سراوان تا پیچ شاه عباسی به ۱۶ کیلومتر رسیده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وضعیت تردد ورودی و خروجی استان را از ساعت صفر سه‌شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۱۸ شنبه ۲۲ شهریور اظهار کرد: در این بازه زمانی تعداد ۴۹۷ هزار و ۶۱۲ خودرو وارد استان شده‌اند و خروجی خودروها نیز ۴۷۶ هزار و ۵۷۶ خودرو ثبت شده است که موجب انباشت ۲۱ هزار و ۳۶ خودرو در نقاط مختلف استان شده است.

مرادی درباره وضعیت راه‌های خروجی استان تصریح کرد: محور رشت- امامزاده هاشم با ترافیک فوق سنگین از قبل از تقاطع سراوان تا پیچ شاه عباسی مواجه است که طول صف ترافیکی آن ۱۶ کیلومتر برآورد شده است.

وی افزود: همچنین محور فومن- سراوان با ترافیک سنگین از تقاطع شهرک صنعتی تا تقاطع سراوان (۷ کیلومتر) و محور سیاهکل- سنگر- سراوان با ترافیک سنگین از قاضیان تا تقاطع سراوان و همچنین از سنگر تا تقاطع سراوان گزارش شده است.

مدیرکل راهداری استان گفت: در آزادراه توتکابن- رودبار نیز ترافیک سنگین از بعد تونل نصفی تا ورودی رودبار با صف ۵ کیلومتری دیده می‌شود. همچنین در داخل شهر رودبار نیز ترافیک سنگین برقرار است.

وی درباره وضعیت راه‌های ورودی استان اعلام کرد: محور امامزاده هاشم- سراوان از پیچ شاه عباسی تا دوربرگردان سراوان با ترافیک سنگین همراه است.

مرادی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و پرهیز از عجله، صبورانه در مسیرها تردد کنند تا شاهد روان‌سازی ترافیک در جاده‌های استان باشیم.

