۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

رزمایش استراتژیک روسیه و بلاروس آغاز شد

رزمایش استراتژیک زاباد ۲۰۲۵ بین روسیه و بلاروس از امروز با هدف تأمین امنیت نظامی و حمایت از منافع دوجانبه مشترک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مانور مشترک استراتژیک بین روسیه و بلاروس به عنوان مرحله پایانی برنامه آموزشی دو کشور در سال جاری از امروز آغاز شد.

اهداف اساسی این مانور، شامل بهبود مهارت‌های فرماندهی و ستاد ارتش و افزایش سطح همبستگی میان نیروهای مشترک و تمرین اجرای مأموریت‌های دفاعی و هجومی و همچنین امنیت نظامی و حمایت از منافع دو کشور است.

چارچوب تمرین‌های صورت گرفته در این رزمایش شامل میادین آموزشی بین روسیه و بلاروس و همچنین عرصه‌های عملیاتی دریای بالتیک و دریای بارنتس است.
یگان‌هایی از سازمان پیمان امنیت جمعی و نیروهایی از سازمان همکاری شانگهای و گروه‌های نظامی از دیگر کشورهای شریک، در این رزمایش شرکت داشتند.

