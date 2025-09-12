رزمایش استراتژیک روسیه و بلاروس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مانور مشترک استراتژیک بین روسیه و بلاروس به عنوان مرحله پایانی برنامه آموزشی دو کشور در سال جاری از امروز آغاز شد.
اهداف اساسی این مانور، شامل بهبود مهارتهای فرماندهی و ستاد ارتش و افزایش سطح همبستگی میان نیروهای مشترک و تمرین اجرای مأموریتهای دفاعی و هجومی و همچنین امنیت نظامی و حمایت از منافع دو کشور است.
چارچوب تمرینهای صورت گرفته در این رزمایش شامل میادین آموزشی بین روسیه و بلاروس و همچنین عرصههای عملیاتی دریای بالتیک و دریای بارنتس است.
یگانهایی از سازمان پیمان امنیت جمعی و نیروهایی از سازمان همکاری شانگهای و گروههای نظامی از دیگر کشورهای شریک، در این رزمایش شرکت داشتند.
نظر شما