۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

استقبال بیش از ۹۰ هزار مخاطب از سینما در ۱۵ اردیبهشت

سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ سینماهای سراسر کشور میزبان بیش از ۹۰ هزار مخاطب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در حالی روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ سینماهای سراسر کشور میزبان ۹۲ هزار و ۶ مخاطب شدند که با توجه به نیم‌بها بودن قیمت بلیت در روزهای سه‌شنبه و همچنین آمار ثبت‌شده از ابتدای سال جاری روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت را پرمخاطب‌ترین روز سینما از ابتدای سال عنوان کرد.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال و در روزهای سه‌شنبه به ترتیب سینماها در نخستین سه‌شنبه سال در تاریخ ۴ فروردین ۵ هزار و ۵۷۶ مخاطب، سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۸ هزار و ۴۰۸ مخاطب، سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۰ هزار و ۲۳۶ مخاطب، سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۴۱ هزار و ۹۴۳ مخاطب، سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۷۷ هزار و ۶۴۰ مخاطب شدند که با توجه به ثبت آمار فروش ۹۲ هزار ۶ مخاطب در روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت سینماهای سراسر کشور شاهد رشد صعودی و بازگشت مجدد مخاطبان شدند.

با توجه به ثبت ۲۳۵ هزار ۸۱۱ بلیت در سه‌شنبه‌های نیم‌بها از ابتدای سال و اجرای طرح شناور بهای بلیت سینما و ۲روزه شدن سانس‌ها از ۱۶ اردیبهشت پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد رشد مضاعف و استقبال مخاطبان از فیلم‌های اکران شده در سینما باشیم.

ندا زنگینه

