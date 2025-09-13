ضعف بازار کار آمریکا طلا را به نزدیکی رکورد هفته گذشته رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت طلا تا حدود رکورد اوایل هفته گذشته افزایش یافته است. نشانه‌های ضعف بازار کار آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بالا برده و از قیمت طلا حمایت می‌کند. قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۳۶۴۳ دلار و ۱۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۳۵ درصدی به ۳۶۸۶ دلار و ۴۰ سنت رسیده است.

قیمت طلا ۱.۷ درصد طی یک هفته گذشته افزایش یافته و چهارمین افزایش پیاپی هفتگی را تجربه می‌کند. بالا رفتن تقاضا برای مزایای بیکاری به‌همراه لیست ضعیف حقوق‌بگیران بخش غیر کشاورزی و ۹۱۱ هزار شغلی که کمتر از سال گذشته ایجاد شده، همگی حاکی از آهسته شدن روند رشد اقتصاد در آمریکاست. به‌علاوه، قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا بیشترین افزایش را در ماه اوت طی ۷ ماه گذشته داشته‌اند.

اما سرمایه‌گذاران برای تخمین سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بیشتر به ضعف بازار کار اهمیت می‌دهند تا بالا رفتن تورم. تاجران حالا کاملاً مطمئن هستند نرخ بهره ۲۵ واحد در اجلاس ۱۷ سپتامبر کاهش می‌یابد. دونالد ترامپ مدت‌هاست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرارداده و سعی بر تأثیرگذاری در تصمیمات این بانک دارد.

ترامپ تلاش می‌کند لیزا کوک از مقام‌ات فدرال رزرو را از مقام خود برکنار کند. تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا تا اواسط سال آینده میلادی تا ۳۹۰۰ دلار افزایش یابد. قیمت طلا ۳۹ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش داشته و معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.

طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان تورم بالا و بی‌ثباتی‌های وسیع بوده‌است. در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۱.۶۲ درصد افزایش به ۴۲ دلار و ۸۳ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۹۲ درصدی ۱۳۹۶ دلار و ۸۹ سنت معامله می‌شود.