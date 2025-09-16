جزئیات و قوانین تغییر رشته در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آییننامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ماده ۵۸ تا ۶۶، تغییر رشته تنها با رعایت شرایط مشخص، پس از تأیید واحد دانشگاهی و تصویب سازمان مرکزی امکانپذیر است.
طبق ماده ۵۸، دانشجو در صورتی میتواند تقاضای تغییر رشته دهد که ادامه تحصیل او در رشته قبلی از نظر آموزشی بلامانع باشد، حداقل ۱۲ واحد در مقطع کاردانی یا ۲۴ واحد در مقطع کارشناسی گذرانده باشد.
براساس این دستورالعمل، دانشجویان تنها در صورتی مجاز به تغییر رشته هستند که حداقل دو نیمسال در رشته فعلی تحصیل کرده و بین یکششم تا یکسوم واحدهای درسی خود را گذرانده باشند. میانگین کل واحدهای گذرانده کمتر از ۱۲ نباشد و نمره آزمون ورودی او از آخرین فرد پذیرفتهشده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود پایینتر نباشد.
همچنین دانشجو باید امکان گذراندن واحدهای رشته جدید را در مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
بر اساس این آییننامه، تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند منوط به کسب موافقت دستگاه مربوطه است.
همچنین تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته مجاز نیست و تغییر رشته به رشتههایی که دارای محدودیت ورودی هستند تنها با احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود.
یکی از شرایط اصلی این است که دانشجو باید در سال ورود به دانشگاه، رتبه لازم برای رشته جدید را کسب کرده باشد. علاوه بر این، تقاضای تغییر رشته باید به تأیید هر دو دانشگاه مبدأ و مقصد برسد و زمان کافی برای تحصیل در رشته جدید وجود داشته باشد.
طبق ماده ۵۹، هر دانشجو تنها یکبار در هر مقطع میتواند تغییر رشته دهد و در صورت موافقت، باید در اولین نیمسال در رشته جدید ثبتنام کند. عدم ثبتنام در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی میشود و حق تغییر رشته مجدد از دانشجو سلب خواهد شد. همچنین در صورت نیاز به تغییر واحد دانشگاهی، دانشجو باید علاوه بر شرایط تغییر رشته، ضوابط انتقال را نیز رعایت کند.
تغییر رشته در دانشگاه آزاد تنها یک بار در هر مقطع مجاز است
براساس این مقررات، هر دانشجو در طول تحصیل تنها یکبار در هر مقطع میتواند تغییر رشته دهد. در صورت موافقت با تقاضا، دانشجو موظف است در اولین نیمسال در رشته جدید ثبتنام کند؛ در غیر این صورت، انصراف وی قطعی تلقی شده و دیگر امکان تغییر رشته مجدد نخواهد داشت.
همچنین در صورتی که تغییر رشته مستلزم انتقال به واحد دانشگاهی دیگر باشد، متقاضی باید علاوه بر شرایط تغییر رشته، ضوابط انتقال دانشجو را نیز دارا باشد.
طبق ماده ۶۴ این آیین نامه همچنین دانشجویانی که در طول تحصیل دچار بیماری یا سانحه شوند و به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه توان ادامه تحصیل در رشته فعلی را نداشته باشند، میتوانند به رشته دیگری در همان گروه آزمایشی منتقل شوند. در چنین شرایطی، برخی مقررات مربوط به تغییر رشته از جمله مواد ۵۸ و ۶۱ برای این دسته از دانشجویان اعمال نخواهد شد.
چنانچه بیماری یا نقص عضو مانع ادامه تحصیل دانشجو در تمامی رشتههای گروه آزمایشی شود، شورای آموزشی واحد دانشگاهی میتواند پیشنهاد تغییر گروه آزمایشی دانشجو را به سازمان مرکزی ارائه دهد و تصمیم نهایی سازمان لازمالاجرا خواهد بود.
بر اساس ماده ۶۵ آییننامه، متقاضیان باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم، حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به واحد آموزشی تحویل دهند. واحد دانشگاهی مکلف است ظرف یک هفته پرونده دانشجو را تکمیل و برای بررسی به گروه یا شورای آموزشی ارسال کند. نتیجه نهایی نیز باید پس از تصویب سازمان مرکزی، حداکثر یک هفته پیش از آغاز ثبتنام به واحد دانشگاهی ابلاغ شود.
با توجه به ماده ۶۶: آموزش واحد دانشگاهی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا، درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار داده و پرونده تکمیل شده دانشجو را به همراه ریز نمرات، بر حسب مورد به گروه آزمایشی مورد تقاضا یا شورای آموزشی واحد دانشگاهی ارسال میکند. گروه یا شورای آموزشی واحد دانشگاهی موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت مدارک، نتیجه را به آموزش واحد دانشگاهی اعلام کند. در صورت موافقت با تغییر رشته، واحد دانشگاهی مراتب را به همراه کلیه مدارک جهت تصویب نهایی به سازمان مرکزی ارسال میکند. سازمان مرکزی موظف است حداکثر یک هفته قبل از شروع نامنویسی، نتیجه را به واحد دانشگاهی اعلام دارد.
نظر شما