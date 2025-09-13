به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر فدایی در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی ذخیرگاه میانکاله گفت: این آتش‌سوزی در سطحی حدود ۸ هکتار از پوشش گیاهی منطقه گسترش یافت و متأسفانه بخشی از درختچه‌های انار و سازیل و همچنین بوته‌های تمشک در این حادثه از بین رفتند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عامل آتش‌سوزی انسانی بوده و پیگیری‌های حقوقی و قضائی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عوامل آن در دستور کار قرار دارد.

وی با قدردانی از حضور سریع و تلاش مأموران یگان حفاظت در مهار حریق، تأکید کرد: میانکاله به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده در یونسکو و یکی از تالاب‌های مهم کنوانسیون رامسر، اهمیت جهانی دارد و حفاظت از آن مستلزم هوشیاری جوامع محلی و همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های اجرایی است.