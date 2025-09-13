به گزارش خبرگزاری مهر، نگار سریع الاطلاق صبح شنبه در جلسه هماهنگی همایش سرمایه گذاری اظهار کرد: با تشکیل دبیرخانه برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، امور اجرایی این همایش که پاییز امسال به صورت دو روزه برگزار می‌شود، آغاز شد و حوزه گردشگری به صورت ویژه در این همایش مورد توجه خواهد بود.

وی افزود: در این همایش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری تمام حوزه‌های اقتصادی استان ارائه می‌شود که بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام حوزه گردشگری نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: برگزاری پنل‌های تخصصی، ارائه بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری، معرفی شیوه‌های تامین مالی، دعوت از سرمایه‌گذاران موفق حوزه گردشگری و تشریک تجربه و توجه به رسته‌های خلاق و نوآور و دانش بنیان از محورهای اصلی بخش گردشگری این همایش خواهد بود.

سریع الاطلاق ادامه داد: گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه استان اردبیل است و فرصت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان وجود دارد که تا کنون نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده و در حال حاضر حدود ۹۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۵ همتی بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان در حال اجرا است.