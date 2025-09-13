به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار اظهارات رضا اقتدار معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست استان تهران، نسبت به بدون مجوز بودن ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی در محدوده پارک ملی خجیر، باز هم مخالفت ساکنین این محدوده ادامه دارد.

ساکنان با اشاره به قانون هوای پاک و ماده ۱۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تأکید کردند که هیچ واحد صنعتی آلاینده حق احداث و فعالیت بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست را ندارد.

دود و ذرات معلق تهدیدی جدی برای سلامت کودکان، سالمندان و بیماران قلبی–ریوی

شهروندان پردیس می‌گویند دود و ذرات معلق ناشی از ژنراتورهای دیزلی این نیروگاه، تهدیدی جدی برای سلامت کودکان، سالمندان و بیماران قلبی–ریوی است. همچنین آلودگی صوتی شبانه‌روزی موتورهای نیروگاه آرامش ساکنان را مختل کرده است.

فعالان محیط زیست نیز هشدار می‌دهند که استقرار نیروگاه در حریم پارک ملی خجیر – یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های شرق تهران – به حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه آسیب خواهد رساند.

نصب دیوار صوتی یا «راه‌حل ظاهری»

بر اساس گزارش‌ها، وزارت نیرو و پیمانکار پروژه پیشنهاد نصب دیوار صوتی را برای کاهش صدا مطرح کرده‌اند. اما معترضان می‌گویند این اقدام «راه‌حل ظاهری» است و مشکل اصلی یعنی انتشار دود و آلاینده‌های خطرناک را برطرف نمی‌کند.

شهروندان پردیس خواستار آن شدند که:

۱. شورای عالی محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست از ادامه فعالیت پروژه در موقعیت فعلی جلوگیری کنند.

۲. وزارت نیرو نیروگاه را به مناطق صنعتی با فاصله ایمن از سکونتگاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده منتقل کند.

۳. دولت به جای راهکارهای موقت، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر از جمله نیروگاه خورشیدی را در پردیس در دستور کار قرار دهد.

پیگیری در سطح ملی؛ نحوه آغاز پروژه بدون مجوز، شفاف‌سازی کنید

ساکنان اعلام کردند که موضوع را تا سطح ملی پیگیری خواهند کرد و از دستگاه‌های نظارتی خواستند درباره نحوه آغاز پروژه بدون مجوز، شفاف‌سازی کنند. به گفته آن‌ها، «صدور مجوز مشروط برای نیروگاه پردیس به معنای رسمیت‌بخشیدن به تخلف است و نباید سلامت مردم و محیط زیست قربانی ناترازی برق شود.