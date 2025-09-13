مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم پیش از شروع رقابتهای لیگ برتر والیبال گفت: خدا را شکر شرایط تیم شهداب خوب است. بعد از فصل گذشته، یارگیری آغاز شد و با مدیریت باشگاه و همکاری بنده توانستیم بر اساس نیازهای تیم بازیکنان جدیدی را جذب کنیم تا تیم تقویت شود. این روند به خوبی پیش رفته و با توجه به تمرینات پایانی، شرایط مناسبی داریم. فکر میکنم این هفته به پایان هفته پنجم میرسیم و پسفردا ۳۵ روز میشود که کار خود را آغاز کردهایم. مرحله بدنسازی سپری میشود و از هفته آینده وارد فاز مسابقات تدارکاتی خواهیم شد.
سرمربی تیم والیبال شهداب یزد در مورد بازیهای تدارکاتی عنوان کرد: ابتدا در تهران و سپس در کشور عراق چند بازی دوستانه برگزار میکنیم و پس از بازگشت نیز بازیکنانی که در اختیار تیم ملی هستند به تیم اضافه میشوند و تیم ما تکمیل میشود. همچنین تورنمنتی چهارجانبه در یزد پیشبینی شده و پس از قرعهکشی لیگ آماده مسابقات خواهیم شد. خوشبختانه بازیکنان تمرینات سختی را پشت سر گذاشتهاند و از نظر بدنی و تاکتیکی شرایط خوبی دارند. فکر میکنم از هفتههای آینده که فشار تمرینات کمتر شود، به آمادگی مطلوب برسند.
وی درباره اردوی عراق افزود: قرار است بازیهای دوستانهای در شهر سلیمانیه عراق برگزار کنیم و ۲۴ شهریور عازم خواهیم شد. این تجربه میتواند به تیم کمک زیادی کند و بازیکنان پیش از شروع رسمی مسابقات لیگ در شرایط مسابقه قرار میگیرند و همین موضوع به آنها کمک میکند.
مهدوی در ادامه درباره هدف تیم در فصل جدید لیگ برتر گفت: هدف ما حضور در جمع چهار تیم پایانی است. در چهار سال گذشته یک پای فینال بودیم و به دو قهرمانی و دو نایب قهرمانی رسیدیم. امسال هم همان هدف را دنبال میکنیم. البته پیشبینی قهرمانی از حالا امکانپذیر نیست اما برای آن برنامهریزی کردهایم. کسب عنوان قهرمانی را در ذهن بازیکنان دیکته کردهایم، تلاش ما این است که این تفکر و هدف را در ذهن و روان بازیکنان نهادینه کنیم تا به خودباوری برسند و بتوانند برای دستیابی به قهرمانی مبارزه کنند.
البته تیمهای دیگر نیز مدعی قهرمانی هستند و برای این هدف میجنگند. تیم فولاد سیرجان رقیب دیرینه ماست، تیمهای چادرملو اردکان، پیکان، شهرداری ارومیه، سپاهان امسال یارگیری خیلی خوبی داشتند. همه تیمها برای قهرمانی میجنگنند ولی در نهایت تیمی موفق خواهد بود که بیشتر تلاش کند، برنامهریزی دقیقتری داشته باشد و زحمات بیشتری بکشد.
سرمربی شهداب یزد درباره برگزاری مسابقات لیگ با ۱۴ تیم عنوان کرد: به نظر من مهم نیست لیگ با ۱۲ تیم برگزار شود یا ۱۴ تیم. والیبال ایران بازیکنان زیادی دارد که میتوانند توانایی خود را نشان دهند. مهمترین مسئله برنامهریزی دقیق و رعایت قوانین است. اگر لیگ به موقع برگزار شود، پرداختی بازیکنان انجام شود و نظم مسابقات به هم نخورد، لیگ جذابتر خواهد شد.
همچنین وجود قوانینی همچون سوپرجام، برگزاری جام حذفی و جریمه تیمها یا تماشاگران در صورت تخلف، میتواند به کیفیت لیگ بیفزاید. مهمترین نکته این است که قانونگذاری درست و قاطعانه انجام شود تا اتفاقاتی مانند فصل گذشته، که تیم صدرای مشهد از لیگ کنار رفت و مشکلاتی ایجاد شد، تکرار نشود. بنابراین اگر در شروع لیگ به رعایت قوانین تأکید و نظم هم رعایت شود. فرقی نمیکند که لیگ با چند تیم برگزار شود. اگر همه چیز براساس قوانین و مقررات و نظم پیش برود در نهایت سود آن به نفع تیم ملی والیبال ایران خواهد بود.
سرمربی شهداب یزد عنوان کرد: برای والیبال ایران قشنگ نیست که یک تیم در چند هفته ابتدایی حضور داشته باشد اما به دلیل مشکلات مالی کنار برود و تمام برنامهریزی بازیها بهم بخورد. اگر قوانین به درستی وضع شود مسلماً تیمهایی که با زحمت از لیگ یک یا دو به لیگ برتر میآیند به راحتی بازیها را واگذار نمیکنند یا سهمیه خرید و فروش نمیشود. این مسائل باعث میشود شأن لیگ پایین بیاید و حتی اگر لیگ با هشت تیم هم برگزار شود اما بی قانونی و بی نظمی در آن وجود داشته باشد، کاری از پیش نمیرود. بنابراین مهم رعایت قوانین و مقررات است که باید به خوبی توسط مسئولان به اجرا دربیاید.
