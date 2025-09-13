زاکانی: تست گرم بخش جدید خط ۷ مترو با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو و افتتاح ورودی دوم ایستگاه آهنگ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، امروز از اجرای یکی از پروژه‌های مهم توسعه متروی تهران خبر داد و اعلام کرد که تست گرم بخش جدید خط ۷ مترو با موفقیت انجام شد.

به گفته زاکانی، این پروژه شامل بهره‌برداری از ورودی ایستگاه آهنگ و تست گرم مسیر دو خطه از ایستگاه آهنگ تا ایستگاه بسیج است. پیش‌تر این مسیر به‌صورت تک‌خطه فعال بود که اکنون به‌صورت رفت و برگشت (دو خطه) در دسترس قرار گرفته است. همچنین از ایستگاه بسیج تا ایستگاه تختی نیز عملیات تست گرم در طول ۵.۲ کیلومتر (۵۲۰۰ متر) انجام شد.

شهردار تهران افزود: ایستگاه تختی نیز مقدمات لازم برای بهره‌برداری را دارد و تا یک ماه و نیم آینده افتتاح خواهد شد. در مجموع، پروژه‌ای که امروز بازبینی و بخشی از آن افتتاح شد، با اعتباری بالغ بر ۱,۲۱۰ میلیارد تومان اجرا شده و تکمیل آن پایان توسعه خط ۷ را رقم خواهد زد.

زاکانی تأکید کرد که با بهره‌برداری از این طرح، سر فاصله حرکت قطارها در خط ۷ از ۱۵ دقیقه به زیر ۸ دقیقه کاهش خواهد یافت که بهبود چشمگیری در خدمات‌دهی به شهروندان محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: پایانه انتهایی این خط که سه برابر ایستگاه‌های دیگر ظرفیت دارد، در سه فاز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ بخش نخست آن امسال افتتاح خواهد شد و دو بخش دیگر سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این پایانه ظرفیت استقرار و سرویس‌دهی به ۵۸ رام قطار را خواهد داشت و علاوه بر پارکینگ، امکان بازبینی و تعمیرات قطارها را فراهم می‌کند.

شهردار تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجریان پروژه، به‌ویژه قرارگاه خاتم‌الانبیاء و سرداران عابد و اکبری و همچنین شرکت‌های تابعه، گفت: خط ۷ به‌طور کامل توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء اجرا شده و این کار یک افتخار بزرگ برای شهر تهران است.

زاکانی همچنین از برنامه‌ریزی شهرداری برای توسعه سایر خطوط مترو خبر داد و افزود: از امسال توسعه خطوط موجود در دستور کار قرار گرفته است. ادامه خط ۶ و همچنین خطوط ۸، ۹ و ۱۰ آغاز شده و تفاهم‌نامه مربوط به خط ۱۱ نیز امضا شده که ان‌شاءالله امسال شروع خواهد شد. این اقدامات با همکاری بخش خصوصی و با همت شبانه‌روزی دنبال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های دریافتی از سفر اخیر به چین، تمام قراردادهای حمل‌ونقل عمومی پایدار شده و در حوزه تأمین واگن نیز با پیگیری‌های دولت و مدیریت شهری، از بهمن‌ماه واگن‌های جدید وارد خطوط مترو خواهند شد.