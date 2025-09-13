تبیین فرهنگ دفاع مقدس با روایتگری برای نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس نباید به برگزاری برنامه‌های سنتی خلاصه شود بلکه باید با محوریت مردم باید برگزار شود.

وی با بیان اینکه تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس نباید تنها در این هفته انجام شود، افزود: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مردم ایران ثابت کردند ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس هنوز فراموش نشده است و امروز هم ملت ایران همچون گذشته در همه صحنه‌ها حضوری پر رنگ دارند.

هاشمی با اشاره به اهمیت روایتگری و تولید محتوای های مناسب در این خصوص در فضای مجازی با هدف معرفی ارزش‌های دفاع مقدس، اهمیت ویژه‌ای دارد، بیان کرد: راویان دفاع مقدس باید با پاسخگویی به شبهات مربوط به دفاع مقدس، نسل جوان را با رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران بیشتر آشنا کنند.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان، خانواده‌های شهدا و جانبازان می‌تواند فعالیت‌ها مربوط به دفاع مقدس را غنی‌تر کند.

هاشمی بر تجلیل از ایثارگران، شهدا و جانبازان و بهره‌گیری از رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری برای معرفی نقاط قوت استان برای امید آفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: در بیان دستاوردها و ارزش‌های دفاع مقدس، باید نقاط قوت برجسته‌تر شوند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره با نامگذاری سالن جلسات استانداری به نام سردار کاظمی، اظهار کرد: معرفی و تبیین شخصیت شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه مانند شهید کاظمی و دیگر شهدای شاخص وظیفه‌ای همگانی بوده و باید برای جذب حداکثری جوانان تلاش کنیم.

هاشمی تاکید کرد: اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید با محوریت خود رزمندگان و گروه‌های مختلف مردم باشد و از برگزاری این برنامه‌ها با محوریت دولتی باید خود داری شود.