به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر یکشنبه در جریان سفر دو روزه به خراسان جنوبی و در حاشیه مراسم رونمایی از بزرگ‌ترین فرش تصویری ایران در عمارت جهانی اکبریه، در جمع خبرنگاران درباره ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری استان و برنامه‌های ملی مرتبط سخن گفت.

معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به برگزاری آیین رونمایی از این فرش ارزشمند که پس از یک قرن به زادگاه خود بازگشته است، اظهار کرد: این فرش که جزو اموال کاخ گلستان است، به امانت برای مدتی به استان خراسان جنوبی انتقال یافته و از فردا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

دارابی افزود: فرش دستباف از دیرباز یکی از بزرگ‌ترین هنر-صنعت‌های ایرانی بوده و اگرچه در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده، امیدواریم دوباره شاهد رونق فرش ایران و بازگشت سهم بزرگ آن به بازار جهانی باشیم.

وی درباره پیگیری پرونده‌های ثبت جهانی گفت: پرونده آسبادها که مرکزیت آن در خراسان جنوبی است در حال نهایی شدن برای ارسال به یونسکو است و پایگاه ثبت جهانی آن حتماً در این استان خواهد بود.

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گفت: همچنین پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی در حال بررسی است که سه مسجد از خراسان در این چارچوب قرار دارند و به درخواست استاندار مقرر شد چهار مسجد پیشنهادی دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

معاون میراث فرهنگی با اشاره به توافقات صورت گرفته در استان افزود: با مشارکت شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها مقرر شد موزه بزرگ آب و محصولات کشاورزی از جمله زعفران، زرشک و عناب که برندهای شاخص استان هستند، ایجاد شود و ما نیز از این طرح حمایت می‌کنیم.

دارابی درباره ارگ کلاه فرنگی بیرجند نیز اظهار کرد: در بازدیدی که امروز داشتیم مقرر شد بررسی شود آیا امکان تهاتر این بنا با فرمانداری در استان وجود دارد یا خیر واگر این موضوع در استان حل نشود، وزارتخانه در تهران پیگیری خواهد کرد تا مشکل سال‌های گذشته رفع شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در اماکن تاریخی تأکید کرد: هیچ کنسرتی در این اماکن بدون مجوز ما برگزار نمی‌شود و ما از این رویدادها حمایت می‌کنیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: بناهای تاریخی زمانی زنده هستند که مردم در آن حضور داشته باشند و مهم رعایت ملاحظات میراث فرهنگی است و هرجا این ملاحظات رعایت نشود، به‌طور قاطع جلوی فعالیت گرفته خواهد شد که نمونه آن توقف یک پروژه تصویربرداری بود که ضوابط را رعایت نکرده بود.

دارابی افزود: در تخت جمشید نیز اجرای کنسرت‌ها با فاصله و رعایت کامل استانداردها صورت گرفته است و محل استیج بیرون تخت جمشید بوده و هیچ‌گونه آسیبی به سنگ‌نگاره‌ها یا بناها وارد نمی‌شود.

دارای تأکید کرد نورپردازی و نحوه نمایش ممکن است چنین تصوری ایجاد کند، اما ما به‌عنوان خادمان میراث فرهنگی مراقب هستیم.