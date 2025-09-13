آغاز طرح «خوزستان پاکیزه» در خرمشهر همزمان با بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «خوزستان پاکیزه» صبح امروز شنبه با حضور فرماندار شهرستان خرمشهر و شهردار خرمشهر و جمعی از فعالان محیط زیست برگزار شد.
فرماندار خرمشهر در حاشیه این مراسم، اجرای طرح را گامی مؤثر در ارتقای آموزشهای زیستمحیطی و فرهنگ مدیریت پسماندها دانست و گفت: پاکیزگی از اصول بنیادین زندگی انسانی است و این طرح با همکاری نهادهای اجرایی، شهرداری، سازمانهای مردمنهاد و مشارکت شهروندان، به پاکسازی معابر، پارکها و مناطق گردشگری خواهد پرداخت.
شاهین هاشمی با تأکید بر ارتباط مستقیم سلامت محیط زیست با سلامت شهروندان افزود: هدف ما از اجرای این برنامه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسئولیتهای فردی در حفظ پاکیزگی شهرهاست.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای شهرداری و شورای شهر، خرمشهر را شهری ملی و مقصد گردشگری دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی در ارتقای نظافت شهری تأکید کرد.
طرح «خوزستان پاکیزه» که از سال ۱۴۰۲ توسط ادارهکل حفاظت محیط زیست استان آغاز شده، هر سال در دو مرحله اجرا میشود؛ مرحله نخست در آستانه بازگشایی مدارس و مرحله دوم پیش از نوروز.
در این طرح، پسماندها بهویژه زبالههای پلاستیکی از اطراف محلهای زندگی شهروندان جمعآوری میشود تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی برداشته شود.
