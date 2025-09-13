پویش مردمی بدون زباله در جنگل فندقلوی نمین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پویش مردمی بدون زباله با حضور جمعی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان بنیاد جهادی مهرالرضا (ع)، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله انجمن بایگان طبیعت نمین و گروهی از فعالان و دوستداران محیط زیست محلی برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه، با جمع‌آوری زباله‌های رها شده در عرصه جنگلی فندقلو، علاوه بر پاکسازی محیط، پیام عملی اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: هدف اصلی این اقدام، جلب توجه عموم مردم به ضرورت کاهش تولید زباله، مدیریت صحیح پسماند و نهادینه‌سازی فرهنگ حفظ محیط زیست عنوان شده است.

گفتنی است در حاشیه این پویش، مسئولان بر لزوم تداوم چنین برنامه‌هایی و مشارکت گسترده‌تر مردم و نهادهای مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کردند و بر این نکته اذعان داشتند که حفاظت از محیط زیست تنها با همکاری و همدلی آحاد جامعه امکان‌پذیر است.

برگزاری این پویش در یکی از مناطق شاخص طبیعی استان اردبیل، بار دیگر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری همراه با رعایت اصول زیست‌محیطی را یادآور شد.